HOME WOMEN LIFE

Gisel Pamer Tubuh Makin Berotot saat Nge-Gym, Perut Six Pack Bikin Salfok!

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |05:02 WIB
Gisel Pamer Tubuh Makin Berotot saat Nge-Gym, Perut Six Pack Bikin Salfok!
Gisel (Foto: Instagram/@gisel_la)




GISELLA Anastasia alias Gisel mencuri perhatian netizen dengan penampilannya yang makin berotot. Hal itu terlihat dari video yang diunggahnya ke Instagram baru-baru ini.

Gisel memang termasuk salah satu selebriti Tanah Air yang memiliki body goals idaman. Tapi, itu tentu tak didapatkan dengan begitu saja di usianya yang kini menginjak 32 tahun. 

Rutin nge-gym menjadi salah satu cara ibu satu anak ini menjaga bentuk tubuhnya tetap ideal. Seperti yang diperlihatkannya pada unggahan video di Instagram pribadinya baru-baru ini.

"Not just an ordinary gym. La iya ini gmn ceritanya disuru push and pull coachnya malah duduk manis diatas ketawa2 HAHAHAHAHHAHA. Ga deng becanda😜

What i love about @paradigmfitnessindonesia , disini tu kita bener2 dibiasain untuk gerak dengan semua alat yg ada yg bisa disesuaikan dengan fitness goal masing2.

Sangat bervariatif jd sm skali ga bosen. Tiap hari dateng k gym tu excited, belajar apalagi nih hari ini:) Another level of healthy lifestyle❤️ Semangat selalu ya semuanya🔥," ungkap Gisel pada caption unggahan videonya yang dikutip Okezone, Minggu (2/7/2023).

Gisel

Dalam video tersebut, mantan istri Gading Marten itu tampil sporty. Dia mengenakan sport bra biru muda dan celana training panjang putih.

Tampak Gisel begitu antusias menjalani latihan bersama Coach-nya. Pertama tampak dia menarik alat yang dinaiki Coach-nya tersebut dengan sekuat tenaga.

Selanjutnya, Gisel berlatih dengan alat seorang diri. Dia latihan dengan alat untuk mengencangkan otot lengan hingga bahu.

Gisel

Alat tersebut ditarik dengan kedua tangan naik dan turun berulang kali. Tak heran tampak lengan dan bahu Gisel yang semakin berotot.

Kemudian, Gisel melanjutkan latihan mengangkat barbel. Tampak Gisel mampu mengangkat barbel ukuran besar tersebut dengan kedua tangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
