Potret Mesra Wika Salim Fine Dining dengan Pacar, Dunia Serasa Milik Berdua

PEDANGDUT cantik Wika Salim terlihat mengajak Max Adam untuk dinner romantis. Momen dinner romantis itu Wika bagikan di laman Instagramnya. Wika nampak cantik dan seksi memakai dress ketat warna coklat dari brand Fendi.

Unggahan beberapa foto Wika di postingan itu justru bikin netizen salfok. Tidak sedikit dari mereka yang menggoda pedangdut asal Bogor itu. Penasaran seperti apa potret cantik Wika saat dinner romantis bareng pacar? Berikut ulasannya seperti dirangkum dari Instagram @wikasalim.

Makan di restoran fine dining

Bersama sang kekasih, Wika Salim memilih restoran fine dining. Seperti di foto ini, dia pose memegang sendok dengan piring estetik yang makannya sudah habis disantap. Dia pose menatap tajam ke arah kamera sambil tersenyum tipis. Cantik banget yah?

Gaya duck face

Pada foto selanjutnya Wika pose duckface. Dia juga terlihat memegang pisau makanan yang ada di meja. Penampilan Wika di foto ini menggemaskan banget, bikin netizen salfok.

"Dari cara pegangnya ketahuan mantan pendekar," celetuk @ideno***

"Idaman gue nih," komen @ardy***

Full senyum

Potret Wika saat pose full senyum ke arah kamera. Wajahnya nampak bahagia melihat makanan unik di depannya. Senyum manis Wika di foto ini begitu terpancar.