Alasan Kenapa Sapi Menangis Sedih Saat Mau Disembelih

INILAH alasan kenapa sapi menangis sedih saat mau disembelih terkadang terlihat oleh beberapa orang.

Saat hendak menyembelih sapi, beberapa dari kita pasti melihat jika sapi mengeluarkan air mata seperti menangis sedih meratapi dirinya yang akan segera mati.

Namun faktanya, keluarnya air mata sapi saat akan hendak disembelih bukanlah karena menangis dan bersedih. Dilansir dari berbagai sumber, hewan-hewan mamalia termasuk sapi ini memiliki kelenjar air mata atau yang disebut kelenjar lakrimal.

Seperti halnya pada manusia, kelenjar air mata pada sapi ini berada di kelopak mata dan berfungsi untuk menyalurkan air ke bola mata sebagai cara untuk melembabkan mata.

Kelenjar air mata sapi tergolong lebih aktif dibanding mamalia lain seperti anjing dan kambing. Oleh karena itu, saat kurban, kita lebih banyak melihat sapi yang terlihat menangis dibandingkan dengan kambing.