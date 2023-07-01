5 Toko Murah Jepang yang Justru Mewah di Indonesia

ADA lima toko murah Jepang yang justru jadi mewah di Indonesia sering dijumpai banyak produk-produk asal matahari terbit.

Baik itu produk makanan, pakaian, hingga peralatan rumah tangga. Beberapa orang mungkin menyebut barang-barang dari toko asal Jepang ini terkesan mewah karena biasanya hanya dijual di mall.

Padahal, di negaranya sendiri toko-toko tersebut termasuk toko yang menjual produk murah.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 Toko Murah Jepang yang justru Jadi Mewah di Indonesia:

1.Daiso

Para turis yang pernah ke Jepang tentunya sangat familiar dengan toko Daiso. Daiso sendiri merupakan toko yang menjual berbagai macam produk unik dan menarik, seperti perlengkapan dapur, alat make up, alat tulis, barang DIY, dan lain-lain.

Daiso tak hanya terkenal karena menjual barang unik saja, namun karena harganya yang murah. Di Jepang, toko ini terkenal dengan toko 100 yen atau sekitar Rp. 13 ribuan per item dan bisa ditemukan di setiap wilayah.

Sedangkan di Indonesia sendiri harga barang-barang di Daiso dijual hampir dua kali lipat dan hanya bisa ditemukan di mall-mall di kota besar.