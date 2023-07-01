Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Cepat Tidur ala Militer, Cuma Butuh 10-120 Detik Loh

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |14:12 WIB
Tips Cepat Tidur ala Militer, Cuma Butuh 10-120 Detik Loh
Ilustrasi Tidur. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

TIDUR merupakan salah satu kegiatan yang tidak boleh diabaikan. Kurang tidur bisa berakibat buruk pada kesehatan, emosi dan bahkan bisa mempercepat kematian di usia muda.

Memang, tidur bukan hanya dari kuantitas saja tapi juga dari kualitas tidur. Tapi, ada beberapa orang yang memang mengalami kesulitan untuk tidur, lantaran satu dan lain hal.

Nah, jika Anda adalah salah satu dari kelompok orang yang kesulitan untuk tidur, ada tips agar Anda mudah tertidur. Teknik ini merupakan relaksasi metode militer dipercayai dapat membantu seseorang untuk dapat terlelap hanya dalam waktu 10 hingga 120 detik, seperti dikutip Antara dari Healthline.

Gangguan tidur sudah menjadi masalah serius yang dihadapi masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. Penderita gangguan susah tidur malam atau yang dikenal dengan insomnia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan terutama di negara berkembang.

Penelitian menyebutkan prevalensi insomnia di Indonesia dilaporkan capai angka 28 juta orang atau 10 persen dari jumlah populasi, angka ini masih tertinggi di Asia.

Biasanya diperlukan mantra ajaib untuk tertidur secepat ini dan sesuai petunjuk, namun berlatih teknik relaksasi metode militer dapat membantu seseorang terlelap 10-120 detik.

Selama Perang Dunia II, teknik relaksasi ini telah membantu Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) tertidur dalam 120 detik. Stres dan kurang tidur telah memengaruhi penilaian, pemikiran, dan pengambilan keputusan mereka.

Dasar utama dari metode ini adalah mengatur pernapasan dan relaksasi otot. Pertama, rilekskan seluruh wajah, termasuk otot-otot di dalam mulut. Jatuhkan bahu untuk melepaskan ketegangan, dan biarkan tangan jatuh ke samping tubuh.

Telusuri berita women lainnya
