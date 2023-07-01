Laris Manis, Yuk Serbu Produk Ini di AladinMall! Mumpung Ada Cicilan 0% + Gratis Ongkir

ALADINERS, sudah tahu apa saja produk paling laris manis di AladinMall? Anda nggak boleh sampai ketinggalan, soalnya, ada big promo buat barang laris manis ini. Dapatkan harga coret spesial + cicilan 0% yang berlaku untuk MNC Bank, Mandiri, UOB, Danamon, BCA (s&k berlaku).

Selain bisa bikin pengeluaran Anda jadi super hemat, belanja di AladinMall juga gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas lho! Makanya, segera buat daftar belanja dan lakukan transaksi karena promonya terbatas!

Produk pilihan yang bisa Anda dapatkan di AladinMall

Tomkins Sneakers Wanita Helvellyn - White

Tomkins Helvellyn merupakan sepatu sneakers berbahan sintetis dengan desain yang trendy dan outsole dari Phylon, membuat sepatu ini semakin nyaman saat dipakai. Tersedia ukuran 36 - 41. Dapatkan produk ini seharga Rp278.100 saja dari Rp499.000.

Buy 2 Dove 3 in 1 Super Shampoo Serum 125ml Free Dove Body Wash Nourish 85ml

Dengan kualitasnya yang sudah tidak diragukan lagi, Dove menjadi produk favorit para wanita. Kebetulan, kini Anda bisa mendapatkan FREE body wash Dove untuk setiap pembelian Dove 3 in 1 Super Shampoo Serum. Yuk borong buat stok di rumah mumpung cuma Rp41.100 saja dari harga normal Rp75.800.

Laptop Acer SF514-55TA-75FG

Laptop Acer SF514-55TA-75FG cocok digunakan di masa endemi Covid-19 karena lebih higienis, dengan Full Antimicrobial Solutions (on screen, touchpad, and all surfaces). Laptop ini juga ringan, hanya 1 kg sehingga mudah dibawa ke mana-mana. Miliki produk ini seharga Rp16.685.000 saja dari Rp25.299.000.

Bango Kecap Manis Botol 135 ml

Bango dibuat sepenuh hati dari perpaduan tepat bahan pilihan berkualitas dari alam seperti: kedelai hitam mallika, gula, garam, dan air. Ciptakan rasa yang benar-benar kecap. Karena rasa tak pernah bohong. Dapatkan produk ini seharga Rp9.300 saja dari Rp13.900.

Selain beli beberapa produk pilihan di atas, jangan lupa juga buat borong item lainnya juga ya! Caranya gampang banget kok, tinggal kunjungi saja laman Official Store melalui AladinMall.id atau KLIK DI SINI.

Cara mendapatkan gratis ongkir tanpa batas dari AladinMall

AladinMall selalu berusaha untuk memberikan Anda pengalaman belanja online yang menyenangkan. Karenanya, Anda selalu bisa mendapatkan gratis ongkir tanpa minimum pembelian.

Caranya gampang banget! Anda tinggal pilih jasa pengiriman dari SAP Express atau JNE YES. Syarat dan ketentuan berlaku, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi pastikan Anda selalu pantengin AladinMall biar nggak ketinggalan promo menariknya ya!

Informasi AladinMall

AladinMall merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, super hemat, serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku).

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladinmall.id. Selain itu, Anda juga bisa belanja langsung dengan kunjungi situs resmi AladinMall di AladinMall.id atau download langsung aplikasi AladinMall di Google Play Store.

(Martin Bagya Kertiyasa)