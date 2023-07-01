Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Umur Berapa Bayi Baru Boleh Dipijat?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |11:06 WIB
Umur Berapa Bayi Baru Boleh Dipijat?
Ilustrasi Pijat Bayi. (Foto: Shutterstock)
MEMIJAT bayi memang harus dilakukan oleh para orang tua, guna menjalin bonding dengan anaknya. Memang, tidak semua bayi bisa diberikan pijatan.

Ada beberapa kondisi tertentu yang harus dipenuhi, misalnya bayi lahir melalui persalinan normal dengan berat badan cukup, yakni 2.400 - 4.000 gram. Selain itu, usia kehamilan tidak boleh kurang dari 37 minggu.

Adapun untuk bayi prematur, pijatan dapat diberikan saat usianya mencapai dua hari. Bayi prematur adalah bayi yang lahir dengan berat badan rendah di bawah 2.400 gram atau usia kehamilan ibu belum mencapai 37 minggu.

Bayi prematur dapat diberikan pijatan dengan catatan medis atau terapis yang memberikan pijatan mengetahui riwayat kesehatan bayi. Tanyakan dahulu kondisi anak apakah sudah stabil atau belum agar pemijatan dapat diberikan dengan tepat. Nah, salah satunya teknik pijat bayi yakni taktil kinestetik stimuli yang dapat diaplikasikan untuk bayi yang baru lahir.

Bidan dari House of Nenny Mom and Baby Care Magelang, Desiana Trisni mengatakan bayi sudah dapat dipijat saat usia 0 hari. Bayi sudah dapat dipijat 6 jam setelah persalinan dilakukan.

“Untuk kondisi bayi lahir normal dan tidak ada masalah ketika si anak lahir atau dalam proses persalinannya, ini boleh diberikan pijatan mulai dari 0 hari,” kata Desi dalam siaran pers oleh Doodle Exclusive Baby Care.

Bayi dengan kondisi normal dapat dipijat dengan teknik taktil kinestetik stimuli. Teknik pijat tersebut bermanfaat untuk merangsang beberapa refleks bayi, seperti refleks kejut, refleks mengisap, refleks menelan, dan lainnya.

