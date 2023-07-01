9 Permainan Jepang yang Ternyata Dimainkan Juga di Indonesia

ADA sembilan permainan Jepang yang ternyata dimainkan juga di Indonesia secara turun temurun. Lantaran kedua negara memiliki sejarah sama akibat pernah dijajah.

Berawal jepang meninggalkan budayanya di Indonesia setelah masa penjajahan berakhir. Salah satunya adalah sejumlah permainan tradisional Jepang. Beberapa permainan tradisional Jepang telah diadopsi oleh masyarakat Indonesia dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Berikut 9 permainan Jepang yang ternyata dimainkan juga di Indonesia dilansir dari berbagai sumber:

1. Suit Gunting Batu Kertas

Jepang mengenal suit gunting batu kertas dengan nama janken. Permainan ini dilakukan ketika hendak menentukan pilihan antara dua atau tiga orang.

2. Origami





Seni melipat kertas atau origami tidak hanya terkenal di Jepang. Masyarakat Indonesia juga senang memainkan permainan satu ini. Mereka dapat membuat berbagai macam keterampilan tangan dari kertas warna-warni.