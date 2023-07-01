Apakah Kisah Cinta Rose dan Jack Nyata dan Benar-benar Menumpang di Kapal Titanic?

APAKAH kisah cinta Rose dan Jack nyata dan benar-benar menumpang di kapal Titanic merupakan tokoh utama untuk membuat filmnya semakin laris.Banyak orang penasaran apakah cerita keduanya fakta ataupun fiksi yang ditulis oleh penulis James Cameron.

Pasalnya film ini terinspirasi dari bencana kapal Titanic tahun 1912. Meski tetnggalamnya kapal Titanic pada akhirnya didasarkan pada kisah yang terjadi bahkan menambahkan beberapa karakter kehidupan nyata, tidak semua yang ada di film itu benar-benar terjadi.

James Cameron harus mengubah, menambah, atau membumbui beberapa detail agar sesuai dengan cerita yang ingin dia ceritakan.

Lantas apakah kisah cinta Rose dan Jack nyata dan benar-benar menumpang di kapal Titanic ternyata hanyalah fiksi.

Melansir Radio Times, tidak ada bukti konkrit yang mengklaim keberadaan wanita bernama Rose DeWitt Bukater yang mengalami jatuh cinta dengan Jack Dawson secara dramatis di atas kapal Titanic.