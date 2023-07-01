Gampang Merayu dan Bermulut Manis, 5 Zodiak Suka Mempermainkan Perasaan

TAK dipungkiri kebanyakan orang sering kali termakan oleh rayuan maut dalam hal percintaan. TIDAK jarang dari mereka kerap terjebak dalam suatu hubungan yang tak jelas arahnya.

Tendensi untuk mempermainkan perasaan orang ini bisa terlihat dari karakter tanda zodiak orang tersebut. Sebagaimana dijelaskan astrolog Stina Garbis, berikut lima zodiak yang suka mempermainkan perasaan orang, dikutip dari Bustle, Minggu (2/7/2023)

1. Gemini: Terkenal sebagai sosok yang friendly, para Gemini bisadengan mudah mengobrol dan akrab dengan siapa pun. Sifat inilah yang membuat para Gemini dapat dengan mudah merayu dan menggoda target yang menjadi sasarannya.

2. Libra: Zodiak yang satu ini merupakan zodiak yang paling genit dan secara alami punya pesona karismatik, sehingga dapat dengan mudah dan percaya diri mereka suka menggoda orang lain dan haus akan perhatian.