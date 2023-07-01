7 Zodiak Paling Jenius, Anda Salah Satunya?

TIAP orang punya kecerdasan dan kepintaran masing-masing. Beberapa orang mungkin ada yang sulit atau lambat untuk mencerna ilmu, namun ada juga yang cepat tanggap dalam memahami ilmu.

Kepintaran dan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu itu biasanya bisa dari faktor genetik atau mungkin usaha yang dilakukan, membuat orang-orang ini bisa punya kemampuan dan IQ di atas rata-rata dan dianggap jenius.

Secara astrologi, orang-orang jenius tersebut kurang lebih bisa diketahui melalui tanda zodiaknya, berikut tujuh zodiak yang paling jenius dan cerdas, dikutip dari Times of India, Minggu (2/7/2023)

1. Aquarius: Pemilik zodiak ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, sering kali dianggap seseorang yang penuh kejeniusan. Para Aquarius cenderung punya pemikiran unik dan membayangkan ide-ide yang inovatif.

2. Gemini: Tanda zodiak yang multitalenta ini sering dikaitkan dengan kecerdasan yang tinggi. Para Gemini hadir dengan kemampuan untuk menyerap pengetahuan dengan mudah dan cepat, serta dengan daya ingat yang luar biasa.

3. Virgo: Terkenal dengan reputasinya yang selalu perfeksionis dan memiliki pemikiran analitis. Biasanya, suka mencari informasi terlebih dahulu dengan teliti dan lengkap. Inilah yang membuat para pemilik zodiak ini mampu menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi situasi yang sulit.