HOME WOMEN LIFE

Virgo hingga Cancer, Sederet Zodiak Bawa Energi Positif di Kantor

Diva Daniswara , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |12:00 WIB
Virgo hingga Cancer, Sederet Zodiak Bawa Energi Positif di Kantor
Zodiak dengan energi positif di tempat kerja, (Foto: Freepik)
A
A
A

TAK  jarang banyak didapati rekan kerja toxic yang sering kali menciptakan suasana tidak nyaman dan merasa sangat mengganggu pekerjaan.

Well, tak semua orang bersifat negatif dan toxic, ada juga loh orang-orang yang berhasil jadi teman kerja yang baik dan supportif. Bahkan mereka membawa energi positif bagi orang lain di kantor. Nah, orang-orang seperti ini bisa dilihat dari tanda zodiaknya loh! Berikut ulasan singkatnya, dikutip dari Pink Villa, Minggu (2/7/2023)

1. Virgo: Pemilik zodiak ini sangat optimis terhadap apa yang sudah dirinya kerjakan. Mereka sering kali bersikap positif bahkan dalam kondisi yang sulit, inilah yang membantu para Virgo bisa mengatasi tantangan dalam segala pekerjaan.

2. Capricorn: Orang-orang dengan rasi bintang yang satu ini sangat supportif terhadap sesama rekan kerjanya, tak pelit pujian dan sering menghargai hasil pekerjaan temannya. Sifat inilah yang membuat Capricorn membawa energi positif di lingkungan kantor, karena akan membuat sesama tim menjadi terus berkinerja lebih baik lagi.

Halaman:
1 2
      
