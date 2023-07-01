Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berwatak Keras, 4 Zodiak Ini Selalu Kritik Diri Sendiri di Tempat Kerja

Diva Daniswara , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |23:00 WIB
Berwatak Keras, 4 Zodiak Ini Selalu Kritik Diri Sendiri di Tempat Kerja
Zodiak suka mengkritik diri sendiri, (Foto: Freepik)
A
A
A

APAKAH Anda pernah berpikir negatif dan menyalahkan diri sendiri? Jika iya, mungkin Anda termasuk pemilik beberapa zodiak tertentu ini.

Pasalnya, secara astrologi para pemilik tanda zodiak berikut ini kritikan merupakan jalan untuk memperbaiki diri sendiri agar terus lebih baik. Mewarta Pink Villa, Sabtu (1/7/2023) berikut empat zodiak yang senang mengevaluasi dirinya sendiri di tempat kerja.

1. Aquarius: Terkenal sebagai orang yang sangat disiplin dan tertata, mereka sering kali menetapkan jadwal untuk dirinya sendiri dan mencatat kemajuan usahanya. Dengan begitu, mereka jadi tahu sejauh mana keberhasilan yang telah mereka capai.

Selain itu, para Aquarius juga selalu haus akan kritikan, karena baginya itu adalah jalan untuk membuat dirinya lebih baik.

 BACA JUGA:

2. Aries: Para Aries cenderung memusatkan perhatian pada fokus yang dituju. Tak hanya itu, para Aries juga selalu mengevaluasi diri untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dirinya agar bisa mencapai tujuan yang diingikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement