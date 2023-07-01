Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Suka Berinvestasi pada Barang Mewah, Gemini Termasuk!

Diva Daniswara , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |20:00 WIB
4 Zodiak Suka Berinvestasi pada Barang Mewah, Gemini Termasuk!
Zodiak suka investasi pada barang mewah, (Foto: Freepik)
A
A
A

TAK melulu soal gaya hidup atau adu gengsi, beberapa orang justru membeli barang mewah dengan cerdas dan bijak.

Barang-barang mewah tersebut, dibeli untuk dijadikan sebagai bentuk investasi jangka panjang. Nah orang-orang yang suka berinvestasi pada barang-barang mewah tersebut, secara astrologi bisa dilihat dari tanda zodiak yang dimiliki. 

Lantas, siapa saja mereka? Berikut empat zodiak yang suka berinvestasi pada barang-barang mewah, dikutip dari Pink Villa, Rabu (28/6/2023).

1. Gemini: Pemilik tanda zodiak ini punya selera berkelas, selalu mencari barang-barang dengan kualitas yang tinggi. Namun, tak selalu mahal, karena mereka cenderung lebih mementingkan kualitas tinggi tetapi harga murah dan bukan untuk ajang bergengsi.

2. Taurus: Pemilik zodiak ini sangat senang dengan barang-barang mewah yang mempunyai nilai dan kualitas tinggi. Dalam hal ini, bukan berarti punya perilaku impulsif, justru membeli barang mewah karena tahu bagaimana memanfaatkan finansialnya untuk berinvestasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement