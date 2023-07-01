4 Zodiak Suka Berinvestasi pada Barang Mewah, Gemini Termasuk!

TAK melulu soal gaya hidup atau adu gengsi, beberapa orang justru membeli barang mewah dengan cerdas dan bijak.

Barang-barang mewah tersebut, dibeli untuk dijadikan sebagai bentuk investasi jangka panjang. Nah orang-orang yang suka berinvestasi pada barang-barang mewah tersebut, secara astrologi bisa dilihat dari tanda zodiak yang dimiliki.

Lantas, siapa saja mereka? Berikut empat zodiak yang suka berinvestasi pada barang-barang mewah, dikutip dari Pink Villa, Rabu (28/6/2023).

1. Gemini: Pemilik tanda zodiak ini punya selera berkelas, selalu mencari barang-barang dengan kualitas yang tinggi. Namun, tak selalu mahal, karena mereka cenderung lebih mementingkan kualitas tinggi tetapi harga murah dan bukan untuk ajang bergengsi.

2. Taurus: Pemilik zodiak ini sangat senang dengan barang-barang mewah yang mempunyai nilai dan kualitas tinggi. Dalam hal ini, bukan berarti punya perilaku impulsif, justru membeli barang mewah karena tahu bagaimana memanfaatkan finansialnya untuk berinvestasi.