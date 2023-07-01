Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Aries hingga Scorpio, 4 Zodiak Ogah Keluar Rumah Tanpa Outfit Maksimal

Diva Daniswara , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |15:00 WIB
Aries hingga Scorpio, 4 Zodiak Ogah Keluar Rumah Tanpa Outfit Maksimal
Zodiak ogah keluar rumah tanpa ootd maksimal, (Foto: Freepik)
A
A
A

TAK bisa dipungkiri dengan berpenampilan baik, enak dilihat dan juga rapi pasti akan lebih dihargai dan disegani di lingkungan sekitar. Sebab, penampilan dapat mencerminkan kepribadian seseorang.

Bahkan sebagian orang punya kecenderungan untuk selalu ingin tampil rapi dan bagus, bahkan ketika hanya akan keluar rumah sebentar. Ternyata, ada kaitannya antara keinginan ini dengan tanda zodiak seseorang. Berikut empat zodiak yang tak mau keluar rumah jika dirinya belum rapi, dikutip dari Pink Villa, Sabtu (1/7/2023)

1. Aries: Pemilik zodiak ini cenderung selalu berpenampilan rapi setiap kemana pun, karena mereka percaya bahwa penampilan menjadi penilaian penting untuk menunjukan dirinya kepada dunia luar. Para Aries selalu berdandan dan memastikan setiap detail penampilannya agar terlihat sempurna sebelum mereka beranjak pergi.

2. Pisces: Zodiak yang satu ini punya minat cukup tinggi soal estetika dan keindahan, tak heran para Pisces sangat memerhatikan setiap atribut yang ia kenakan agar terlihat baru dan terawat. Bahkan, mereka pun enggan untuk memakai pakaian yang kusut atau kebesaran, karena baginya akan merusak pandangan mata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement