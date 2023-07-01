5 Zodiak Ini Terlalu Dramatis, Drama Queen Banget!

PERNAHKAH Anda menemukan teman atau orang yang sosoknya tampak selalu dramatis? Jika ya, Anda perlu berhati-hati dan menjaga jarak dengan orang tersebut, lantaran akan sangat menganggu dan kewalahan dalam menanggapinya.

Seseorang yang memiliki sifat dramatis atau biasa disebut dengan istilah n drama queen, cenderung memikirkan diri sendiri dan biasanya mereka selalu ingin menjadi sorotan dan pusat perhatian.

Sifat seperti ini kurang lebih bisa terlihat dari tanda zodiaknya, penasaran siapa saja? Melansir Times of India, Sabtu (1/7/2023) berikut lima zodiak yang terlalu dramatis,

1. Leo: Pemilik zodiak ini selalu ingin jadi sorotan dan haus akan perhatian. Biasanya jika ada suatu masalah, mereka sering kali mengungkapkan emosinya secara ekspresif, baik itu dalam kegembiraan atau kekecewaan. Tak hanya itu, mereka juga selalu ingin dipuji dan dipedulikan.

2. Libra: Terkenal sering terjebak dalam pengambilan keputusan dan menjadi sulit untuk menentukan pilihan, sehingga membuat mereka bingung dan berlebih-lebihan dalam mengungkapkan perasaannya.