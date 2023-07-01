Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Begini Tahapan Gejala Pasca-Terkena Gigitan Anjing Rabies

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |07:47 WIB
Begini Tahapan Gejala Pasca-Terkena Gigitan Anjing Rabies
Rabies (Foto: Palermo law group)
A
A
A

KINI rabies menjadi penyakit yang ditakuti oleh banyak orang. Apalagi Bali sudah zona merah rabies. Di Indonesia, penyebab tertinggi terjadinya rabies yakni diakibatkan oleh gigitan anjing. Proses terkena gejala rabies pun terbilang cukup cepat.

Jika tidak ditangani secara tepat dan cepat, hanya dalam kurun waktu 2-4 hari, nyawa seseorang yang terkena gigitan rabies bisa terancam.

 rabies

Namun, pada umumnya, gejala penyakit rabies terbagi menjadi beberapa tahapan, yakni masa inkubasi, periode prodromal, gangguan neurologis akut, hingga berujung kematian.

Anggota Unit Kerja Koordinasi Infekdi dan Penyakit Tropis IDAI, DR Dr Novie Homenta menjelaskan, masa inkubasi merupakan masa dimana seseorang yang terkena gigitan anjing rabies belum menimbulkan gejala.

“Di masa inkubasi inilah yang sebenarnya sangat dianjurkan agar jika setelah terkena gigitan anjing rabies, langsung mendapatkan pertolongan pertama dan penanganan medis segera,” ujar Dr. Novie.

Dr.Novie melanjutkan, masa inkubasi umumnya berlangsung selama 35 hingga 65 hari, sampai munculnya gejala pertama. Sayangnya, ketika gejala telah muncul, biasanya penyakit rabies telah masuk ke kategori fatal.

“Karena kalau sudah bergejala itu risiko kematian bisa 99,9 persen,” imbuhnya.

 BACA JUGA:

Lalu, ketika memasuki periode Prodromal, pengidap penyakit rabies akan merasakan beberapa gejala awal, seperti demam tinggi, kecemasan berlebih, sakit tenggorokan, mual disertai muntah.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/340/3160208//anjing-puMq_large.jpg
Tren Meningkat, Delapan Warga Manggarai Timur Tewas Akibat Gigitan Anjing Rabies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/340/3134064//anjing_rabies-Wi3d_large.jpg
Enam Warga di Manggarai Digigit Anjing Positif Rabies
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement