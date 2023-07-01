Kenapa Bisa Ada Orang yang Meninggal Dalam Kondisi Tidur

KENAPA bisa ada orang yang meninggal dalam kondisi tidur menjadi fenomena mengejutkan.Tidak sedikit orang bertanya mengapa hal tersebut dapat terjadi.

Saat seseorang meninggal tidak menunjukan gejala atau sakit apapun. Kematian yang terjadi saat tidur dapat terjadi karena berbagai faktor.

Melansir dari Verywell Health, salah satu faktor kenapa bisa ada orang yang meninggal dalam kondisi tidur karena gangguan jantung yang tidak terdeteksi sebelumnya. Beberapa kondisi yang menyebabkan gangguan jantung meliputi serangan jantung, aritmia, gagal jantung kongestif, dan stroke.

Serangan jantung (infark miokard) terjadi ketika pembuluh darah tersumbat dan membuat henti jantung. Kurangnya aliran darah akibat tersumbat juga mengganggu otak dalam mengontrol pernafasan, menyebabkan henti nafas ketika tidur.

Selain itu, aritmia atau ketidaknormalan irama jantung menjadi penyebab seseorang kehilangan nyawa. Gejala aritmia bervariasi mulai dari denyut jantung tidak teratur dan cenderung lemah, pusing, sesak nafas, dan kehilangan kesadaran.