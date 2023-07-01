Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenapa Bisa Ada Orang yang Meninggal Dalam Kondisi Tidur

Cita Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |09:21 WIB
Kenapa Bisa Ada Orang yang Meninggal Dalam Kondisi Tidur
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KENAPA bisa ada orang yang meninggal dalam kondisi tidur menjadi fenomena mengejutkan.Tidak sedikit orang bertanya mengapa hal tersebut dapat terjadi.

Saat seseorang meninggal tidak menunjukan gejala atau sakit apapun. Kematian yang terjadi saat tidur dapat terjadi karena berbagai faktor.

Tidur

Melansir dari Verywell Health, salah satu faktor kenapa bisa ada orang yang meninggal dalam kondisi tidur karena gangguan jantung yang tidak terdeteksi sebelumnya. Beberapa kondisi yang menyebabkan gangguan jantung meliputi serangan jantung, aritmia, gagal jantung kongestif, dan stroke.

Serangan jantung (infark miokard) terjadi ketika pembuluh darah tersumbat dan membuat henti jantung. Kurangnya aliran darah akibat tersumbat juga mengganggu otak dalam mengontrol pernafasan, menyebabkan henti nafas ketika tidur.

Selain itu, aritmia atau ketidaknormalan irama jantung menjadi penyebab seseorang kehilangan nyawa. Gejala aritmia bervariasi mulai dari denyut jantung tidak teratur dan cenderung lemah, pusing, sesak nafas, dan kehilangan kesadaran.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/483/3064927/8-posisi-tidur-rekomendasi-untuk-penyakit-darah-tinggi-hingga-sakit-punggung-2O4DtDRYb9.jpg
8 Posisi Tidur Rekomendasi untuk Penyakit Darah Tinggi hingga Sakit Punggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/483/3055687/pria-ini-bagikan-teknik-tidur-hanya-dalam-2-menit-ini-rahasianya-KLJphz6nST.jpg
Pria Ini Bagikan Teknik Tidur Hanya dalam 2 Menit, Ini Rahasianya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/483/3038758/jangan-biarkan-ngorok-merusak-kesehatan-anda-pesan-dari-gritte-agatha-dan-dr-andreas-GoTV0JMdad.jpg
Jangan Biarkan Ngorok Merusak Kesehatan Anda: Pesan dari Gritte Agatha dan Dr. Andreas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/612/3036738/tidur-UV9w_large.jpg
6 Faktor Penyebab Anda Kerap ke Toilet saat Tidur Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/612/3033356/risiko_buruk_tidur_pakai_lampu_menyala-a83H_large.jpg
Suka Tidur dengan Lampu Kamar Menyala? Waspada Dampak Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/483/2977254/kualitas-tidur-yang-buruk-pengaruhi-kesehatan-mental-dan-dismorfia-otot-kok-bisa-U7UUzwXJOt.jpg
Kualitas Tidur yang Buruk Pengaruhi Kesehatan Mental dan Dismorfia Otot, Kok Bisa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement