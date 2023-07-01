Liburan di Pantai Lovina Bali, Asyiknya Menikmati Sunset dan Lihat Lumba-Lumba

PANTAI Lovina sangat ikonik di wilayah Bali bagian utara. Pantai berpasir hitam terbaik yang terletak di Kabupaten Buleleng tersebut jadi salah satu spot favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara menikmati sunset dan melihat lumba-lumba.

Pantai Lovina seakan tak pernah sepi wisatawan terlebih pada masa libur panjang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah.

Suasana ramai dengan turis domestik. Mereka melakukan berbagai aktivitas seperti bermain air, mencoba peruntungan untuk melihat lumba-lumba dan menunggu waktu matahari terbenam.

“Ini pertama kalinya saya datang ke pantai ini, ternyata lokasi pantainya cukup strategis dan wisatawannya juga ramai, biasanya saya menghabiskan waktu liburan di Pantai Penimbangan. Senang rasanya bisa menghabiskan waktu bermain air di sini bersama keluarga,” ungkap Prema, wisatawan asal Kota Singaraja seperti dilansir dari ANTARA, Minggu (2/7/2023).

Ia juga tidak menyangka dapat menyaksikan terbenamnya matahari dari Pantai Lovina ini.

“Sungguh pemandangan yang indah, tidak disangka ternyata menikmati sunset di Pantai Lovina ini sangat indah, terlebih lagi didukung dengan cuaca yang bagus, walaupun saya kurang beruntung tidak dapat menyaksikan lumba-lumba secara langsung,” lanjut Prema.