Horornya Gunung Jin di Arab Saudi, Nekat Menginap Pendaki Bisa Hilang Ingatan

GUNUNG Harfah di kawasan Bani Amruh, wilayah Asir, Arab Saudi menyimpan cerita horor penuh misteri. Terletak sekitar 400 kilometer dari Kota Mekkah atau 6 jam perjalanan, gunung tersebut cocok buat penyuka wisata mistis.

Jabal Harfah dikenal juga sebagai Gunung Jin karena konon disebut-sebut ada jin yang menikah dengan manusia di gunung setinggi 2.491 Meter di Atas Permukaan Laut (MDPL) tersebut.

Menurut cerita, Gunung Jin sering memakan korban seperti pendaki yang hilang atau tersesat saat datang ke gunung itu. Penjaga sekitar gunung mengingat wisatawan untuk tidak mendaki gunung tersebut.

“Katanya perlu hati-hati karena banyak terjadi orang yang hilang di gunung ini,” ungkap Kang Irlan, youtuber Indonesia di Arab Saudi dalam video di kanal Youtubenya.

Harfah merupakan gunung batu yang tandus khas pegunungan di Jazirah Arab. Trek jalanan menuju Gunung Harfah ini juga cukup berliku dan menantang.

Tak sampai di situ, penjaga sekitar yang tak disebutkan namanya juga mengatakan ada pengunjung yang hilang ingatan setelah bermalam di gunung tersebut. Bahkan, ada pula pengunjung yang mengalami gangguan mental pasca mengunjungi gunung jin ini.

“Banyak orang yang istilahnya nginep di sini mau coba uji nyali, paginya tiba-tiba ada yang hilang ingatan. Banyak juga yang kayak orang gila,” ungkapnya.

Dari banyaknya kisah orang hilang di Gunung Jin, salah satunya yang fenomenal ialah cerita dari wisatawan asal Turki. Beberapa waktu lalu, ada dua wisatawan yang menjadi korban hilang di gunung tersebut.