Termasuk Indonesia, Ini 10 Negara Teraman untuk Solo Traveling

SEDIKITNYA ada 10 negara masuk katagori paling aman dan cocok untuk solo traveling atau melakukan perjalanan sendiri. Negara tersebut dikenal ramah dan menjamin keamanan bagi wisatawan. Indonesia termasuk lho.

Solo traveling menjadi pengalaman yang menyenangkan dan juga menantang, karena Anda hanya akan bepergian sendirian menikmati suasana berbeda.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini 10 negara yang aman dikunjungi untuk solo traveling.

1. Singapura

Singapura jadi salah satu negara yang cocok dijadikan solo traveling. Negara satu ini sudah dikenal di kalangan para traveler, bahkan jadi wilayah favorit transit bagi para pelancong dari berbagai negeri.

Bandara Changi Singapura

Anda bisa melakukan berbagai hal di Singapura. Memiliki destinasi wisata menarik, aneka kuliner lezat dari berbagai negara hingga tranportasi umum yang memadai khususnya bagi yang solo traveling.

2. Hongkong

Kemudian ada Hongkong jadi negara yang cocok dijadikan destinasi untuk solo traveling. Wilayah satu ini memiliki perpaduan budaya timur dan barat, maka Anda akan cukup mudah berbaur dan beradaptasi dengan warganya.

Bagi Anda solo traveler dari Indonesia, WNI (warga negara Indonesia) di Hongkong juga terbilang mudah ditemui.

Ilustrasi solo traveling

Hal ini karena negara tersebut jadi salah satu tujuan bagi para tenaga kerja, termasuk yang berjualan atau membuka bisnis di sana.

3. Indonesia

Indonesia termasuk negara yang ramah untuk dijadikan destinasi bagi para solo traveler karena dikenal dengan keramah tamahannya.

Negara yang dijuluki sebagai Jamrud Khatulistiwa ini memiliki deretan pariwisata, budaya, hingga kuliner menarik yang bakal membuat siapapun jatuh hati.

Wisatawan asing di Indonesia

Indonesia termasuk negara ASEAN yang banyak diminati oleh wisatawan mancanegara dan berbagai negeri, sehingga tak diragukan lagi untuk solo traveling.

4. Swiss

Lalu ada Swiss yang juga ramah untuk dijadikan negara tujuan solo traveling. Jadi salah satu negara terkaya di dunia dan juga yang paling antikekerasan, sehingga aman pula bagi wanita yang ingin pergi liburan sendirian ke negara satu ini.

Untuk itu, meskipun Anda mungkin saat solo traveling di Swiss tidak memiliki siapapun untuk berbagi, Anda tidak perlu khawatir untuk tetap merasa aman.

5. Kanada

Kanada merupakan salah satu negara yang aman untuk solo traveling. Negara tersebut memiliki Taman Nasional Banff yang dipenuhi danau yang dikelilingi oleh puncak Pegunungan Rocky.

Meskipun cocok untuk solo traveling, ternyata ada bagian kawasan yang perlu Anda waspadai yaitu di Halifax di Nova Scotia, satu-satunya kota pantai yang berbahaya dan tidak aman termasuk untuk warga negara di negara itu sendiri.