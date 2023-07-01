Kapan Waktu Terbaik ke Raja Ampat? Simak Penjelasannya

KEPULAUAN Raja Ampat di Papua Barat Daya terkenal akan keindahannya. Memiliki banyak tempat wisata eksotis, Raja Ampat begitu populer di kalangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Lalu kapan waktu terbaik berkunjung ke Raja Ampat?

Raja Ampat masyhur sebagai destinasi wisata diving terbaik di dunia karena memiliki surga bawah laut yang menakjubkan.

Beberapa tempat wisata populer juga favorit turis di Raja Ampat adalah Piaynemo, Misol, Star Lagoon, Wayag, Kampung Arborek, Pasir Timbul, Air Terjun Batanta, Kali Biru, dan lainnya.

Untuk ke Raja Ampat, traveler harus transit ke Kota Sorong dulu. Kemudian melanjurkan pelayaran dari Sorong ke Raja Ampat. Pilihan transportasinya ada kapal feri, kapal cepat, atau menyewa speed boat.

Nah, ada beberapa waktu terbaik untuk liburan ke Raja Ampat. Tak hanya melibatkan soal kondisi alam, namun di saat yang tepat Anda juga bisa menyaksikan perayaan atau festival khas di Raja Ampat.

Dikutip dari laman Indonesia Juara, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Ina Rumbekwan mengatakan bahwa waktu yang tepat untuk mengunjungi Raja Ampat adalah September-April.

Sementara di bulan-bulan sebelum dan sesudahnya, perairan Raja Ampat biasanya akan berombak. Bulan yang dimaksud adalah Juni, Juli, Agustus. Malahan sampai minggu kedua September, ombak bisa saja masih besar, namun perlahan perairan berangsur tenang.