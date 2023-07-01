Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kapan Waktu Terbaik ke Raja Ampat? Simak Penjelasannya

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |09:00 WIB
Kapan Waktu Terbaik ke Raja Ampat? Simak Penjelasannya
Piaynemo, Raja Ampat (Foto: Indonesia Travel)
A
A
A

KEPULAUAN Raja Ampat di Papua Barat Daya terkenal akan keindahannya. Memiliki banyak tempat wisata eksotis, Raja Ampat begitu populer di kalangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Lalu kapan waktu terbaik berkunjung ke Raja Ampat?

Raja Ampat masyhur sebagai destinasi wisata diving terbaik di dunia karena memiliki surga bawah laut yang menakjubkan.

Beberapa tempat wisata populer juga favorit turis di Raja Ampat adalah Piaynemo, Misol, Star Lagoon, Wayag, Kampung Arborek, Pasir Timbul, Air Terjun Batanta, Kali Biru, dan lainnya.

Untuk ke Raja Ampat, traveler harus transit ke Kota Sorong dulu. Kemudian melanjurkan pelayaran dari Sorong ke Raja Ampat. Pilihan transportasinya ada kapal feri, kapal cepat, atau menyewa speed boat.

 

Nah, ada beberapa waktu terbaik untuk liburan ke Raja Ampat. Tak hanya melibatkan soal kondisi alam, namun di saat yang tepat Anda juga bisa menyaksikan perayaan atau festival khas di Raja Ampat.

 BACA JUGA:

Dikutip dari laman Indonesia Juara, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Ina Rumbekwan mengatakan bahwa waktu yang tepat untuk mengunjungi Raja Ampat adalah September-April.

Sementara di bulan-bulan sebelum dan sesudahnya, perairan Raja Ampat biasanya akan berombak. Bulan yang dimaksud adalah Juni, Juli, Agustus. Malahan sampai minggu kedua September, ombak bisa saja masih besar, namun perlahan perairan berangsur tenang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/406/2924760/terpesona-keindahan-raja-ampat-ganjar-pranowo-ingin-ciptakan-sdm-unggul-pariwisata-6la46Teybp.jpg
Terpesona Keindahan Raja Ampat, Ganjar Pranowo Ingin Ciptakan SDM Unggul Pariwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/406/2924539/kunjungi-raja-ampat-ganjar-pranowo-siap-bangun-pariwisata-dengan-melindungi-budaya-lokal-Yn4wKR07qL.jpg
Kunjungi Raja Ampat, Ganjar Pranowo Siap Bangun Pariwisata dengan Melindungi Budaya Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/408/2919469/menikmati-keindahan-kali-biru-surga-wisata-di-pedalaman-raja-ampat-WlRK4MriAt.JPG
Menikmati Keindahan Kali Biru, Surga Wisata di Pedalaman Raja Ampat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/406/2872592/5-fakta-unik-kali-biru-surga-tersembunyi-di-raja-ampat-z9TKR1PdaS.jpg
5 Fakta Unik Kali Biru, Surga Tersembunyi di Raja Ampat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/11/408/2844485/intip-pesona-kali-biru-warsambin-surga-kecil-di-raja-ampat-bikin-hati-terpikat-kuwEonUEzi.JPG
Intip Pesona Kali Biru Warsambin, Surga Kecil di Raja Ampat Bikin Hati Terpikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/10/406/2811710/mengapa-raja-ampat-dijuluki-sebagai-surga-bawah-laut-dunia-PjAvSjwfzF.jpg
Mengapa Raja Ampat Dijuluki sebagai Surga Bawah Laut Dunia?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement