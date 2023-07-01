6 Tips Liburan Hemat ke Bangkok Thailand, Bisa Jajal Wisata dan Makanan Sepuasnya

KOTA Bangkok jadi salah satu destinasi liburan favorit wisatawan di Thailand. Selain ramah turis, kota dengan nama baru Krung Thep Maha Nakhon itu cocok untuk traveling hemat budget.

Bangkok yang termasuk kota terbesar di Asia Tenggara setelah Jakarta dan Manila memiliki beragam tempat wisata dan hiburan. Turis bisa melakukan berbagai aktivitas wisata di Bangkok dengan anggaran pas-pasan.

Berikut tips liburan hemat ke Bangkok :

Siapkan Mata Uang Baht

Ketika berencana ke Bangkok, siapkan mata uang Baht sebagai alat tukar resmi di Thailand. Ini sangat penting karena nantinya Anda akan bertransaksi menggunakan bath, meskipun sebagian kawasan juga menerima mata uang lainnya seperti Rupiah.

Menggunakan uang cash saat liburan ke Bangkok menjadi salah satu cara, supaya liburan tetap hemat. Yang mana penggunaan kartu debit atau kredit saat berbelanja dirasa lebih cepat boros.

Jodd Fairs di Bangkok, Thailand



Sementara itu menggunakan uang cash Anda akan lebih banyak memperhitungkannya dan menekan biaya seminimal mungkin.

Tiket Promo

Gunakan kesempatan berburu tiket promo wisata ke Bangkok. Anda bisa mencarinya jauh-jauh hari sebelum keberangkatan, mulai dari booking tiket pesawat dengan harga spesial yang didapatkan.

Adapun rute yang biasa dipilih yaitu Jakarta-Bangkok atau Jakarta-Phuket, tergantung mana yang harganya paling terjangkau. Bisa juga memilih penerbangan tidak langsung dengan transit di Malaysia atau Singapura.

Penginapan Murah

Selain berburu promo tiket pesawat, Anda juga harus memilih penginapan murah sehingga bisa menekan budget selama liburan di Bangkok.

Anda dapat memesannya sebelum keberangkatan, sehingga begitu sampai bisa langsung istirahat dan menyimpan barang-barang.

Ada banyak penginapan murah di Bangkok, salah satunya di Khao San Road. Wisatawan bisa menemukan penginapan murah meriah, mulai dari 165 baht atau kisaran Rp70 ribu permalamnya.

Mengunjungi Objek Wisata Gratis

Selanjutnya adalah mengunjungi objek wisata gratis agar menghemat biaya liburan selama ke Bangkok. Meskipun tidak usah membayar tiket tapi tidak kalah seru lho dengan destinasi lainnya yang berbayar.

Sejumlah destinasi yang bisa dikunjungi secara cuma-cuma di antaranya Chinatown, Bangkok Art and Culture Center, Lumphini Park, Bangkokian Museum, Silpa Bhirasri memorial & Museum, hingga Correction Museum.