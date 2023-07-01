7 Aktivitas Healing yang Budget Friendly, Hati Senang Stres Pun Hilang

HEALING alias liburan untuk menenangkan diri atau penyembuhan lagi tren di kalangan masyarakat terutama sejak pandemi COVID-19. Untuk healing, traveler biasanya mencari tempat wisata alam yang punya pemandangan indah atau memilih staycation di hotel.

Tak harus bermewah-mewah, healing dengan budget friendly atau ramah anggaran juga bisa menyenangkan. Asal kegiatan dilakukan cocok dan senang, maka stres bisa hilang.

"Stres yang bisa berdampak pada kesehatan mental seseorang, memang begitu banyak faktor pemicunya," kata Dokter Kesehatan Jiwa (Psikiatri) RS Hermina Kemayoran, dr. Jimmi Marliston P. Aritonang, Sp.KJ dalam webinar kesehatan bersama MNC Life berapa waktu lalu.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini 7 aktivitas healing yang budget friendly.

1. Jalan-Jalan di Taman

Setiap kota atau daerah biasanya memiliki taman yang cocok dijadikan tempat healing. Banyak pepohonan, udaranya sejuk ditambah dengan suara gemericik air dari air mancur dan kolam berisi ikan-ikan cantik.

Healing ke taman adalah salah satu solusi untuk menenangkan diri dengan anggaran yang sangat minim. Bahkan kebanyakan tidak dipungut biasa sepeserpun lho.

2. Olahraga

Selanjutnya adalah olahraga jadi salah satu healing budget friendly, karena aktivitas yang dilakukan memperbanyak gerakkan, bukan jajan atau menaiki wahana wisata.

Anda bisa melakukan olahraga di sejumlah tempat, salah satunya yoga taman di dekat tempat tinggal. Sembari olahraga Anda juga dapat menghirup udara segar.

3. Nonton Film atau Series

Tahukah Anda bahwa menonton film atau series favorit merupakan salah satu metode healing yang dikenal sebagai istilah cinematherapy. Ini dilakukan bagi seseorang ingin menciptakan pribadi positif secara mental dan spiritualnya.

Jika Anda berlangganan layanan streaming atau over-the-top (OTT) bisa memanfaatkannya. Saat punya waktu libur, dapat menghabiskan menonton film dan series favorit.