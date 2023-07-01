Intip 5 Fakta Unik Warung Mak Beng Bali, Restoran Paling Legendaris di Dunia!

Warung Mak Beng di Sanur, Denpasar, Bali yang masuk dalam daftar restoran paling legendaris di dunia. (Foto: ANTARA/Fikri Yusuf)

WARUNG Mak Beng di Jalan Hang Tuah 45, Sanur, Denpasar, Bali masuk dalam peringkat tiga restoran paling legendaris di dunia versi TasteAtlas. Warung yang berdiri sejak 1941 tersebut punya banyak keunikan. Apa saja?

TasteAtlas, website berbasis di Kroasia yang mengulas menu tradisional, resep lokal, serta restoran autentik dari seluruh penjuru dunia, baru-baru ini merilisdaftar 150 restoran paling legendaris di dunia.

Warung Mak Beng di Bali masuk dalam tiga besar, mengalahkan La Polar Mexico City dan Pizzeria da Michele di Napoli, Italia yang berada di posisi 4 dan 5.

Warung Mak Beng yang menjual ikan laut goreng, sup kepala ikan, dan sup sayur sangat populer di kalangan pencinta kuliner di Bali. Warung tradisional ini juga terkenal di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Berikut fakta-fakta menarik seputar Warung Mak Beng.

1. Berdiri Sejak 1941

Warung Mak Beng 1941. Warung tersebut berhasil mempertahankan cita rasa menunya yang khas dan menjaga makanan dengan olahan bumbu spesial sehingga berhasil eksis sampai sekarang, Warung ini buka tiap hari dari pukul 08.00 hingga 22.00 Wita.

2. Dekat Pantai Sanur

Letak Warung Mak Beng yang dekat dengan Pantai Sanur membuatnya selalu ramai dengan wisatawan.

Pengunjung bisa menikmati sajian khas Warung Mak Beng dengan ditemani semilir angin dan deburan ombak di pantai.

BACA JUGA:

3. Restoran Legendaris Indonesia

Warung Mak Beng satu-satunya restoran legendaris dari Indonesia yang masuk dalam daftar 150 tempat makan paling legendaris di dunia versi TasteAtlas.

Tak tanggung-tanggung, Warung Mak Beng menduduki peringkat ketiga restoran paling legendaris di dunia.

Peringkat pertama ditempati restoran Figlmüller di Wina, Australia dan runner up Katz's Delicatessen, restoran di New York, Amerika Serikat.