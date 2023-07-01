Resep Sate Padang dari Daging Kurban Idul Adha, Gurih Berempah!

SELAIN beribadah dan berkurban, Idul Adha menjadi momen dan kesempatan untuk menikmati hidangan lezat bersama keluarga dan teman-teman tercinta, sate Padang salah satunya.

Hidangan khas dari Sumatera Barat yang terkenal dengan cita rasa gurih dan pedasnya ini, merupakan salah satu variasi sate yang menggunakan bahan dasar daging sapi. Jika ada banyak sisa daging kurban, menu ini bisa jadi ide untuk menghabiskan stok yang ada di kulkas.

Selain daging sapi, sate Padang biasanya juga menggunakan lidah sapi. Salah satu tips untuk menghilangkan bau amis dari lidah sapi adalah dengan merebus dengan baking soda dan campuran daun salam selama 1 jam. Berikut adalah cara membuat sate Padang simpel namun tetap istimewa dengn resep ala chef Devina Hermawan.

Bahan:

1 kg lidah sapi

1 sdm garam

1 sdm baking soda, opsional

5 lembar daun salam

Air secukupnya

350 gr daging sapi topside, potong dua bagian

Bahan bumbu halus:

10 siung bawang putih

12 sing bawang merah

1 sdm lada putih butir