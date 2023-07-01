Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sate Padang dari Daging Kurban Idul Adha, Gurih Berempah!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |06:00 WIB
Resep Sate Padang dari Daging Kurban Idul Adha, Gurih Berempah!
Resep Sate Padang (Foto: YouTube/Devina Hermawan)
A
A
A

SELAIN beribadah dan berkurban, Idul Adha menjadi momen dan kesempatan untuk menikmati hidangan lezat bersama keluarga dan teman-teman tercinta, sate Padang salah satunya.

Hidangan khas dari Sumatera Barat yang terkenal dengan cita rasa gurih dan pedasnya ini, merupakan salah satu variasi sate yang menggunakan bahan dasar daging sapi. Jika ada banyak sisa daging kurban, menu ini bisa jadi ide untuk menghabiskan stok yang ada di kulkas.

Selain daging sapi, sate Padang biasanya juga menggunakan lidah sapi. Salah satu tips untuk menghilangkan bau amis dari lidah sapi adalah dengan merebus dengan baking soda dan campuran daun salam selama 1 jam. Berikut adalah cara membuat sate Padang simpel namun tetap istimewa dengn resep ala chef Devina Hermawan.

Sate Padang

Bahan:

1 kg lidah sapi

1 sdm garam

1 sdm baking soda, opsional

5 lembar daun salam

Air secukupnya

350 gr daging sapi topside, potong dua bagian

Bahan bumbu halus:

10 siung bawang putih

12 sing bawang merah

1 sdm lada putih butir

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement