HOME WOMEN FOOD

Resep Bumbu Rendang Pedas, Pas untuk Daging Hewan Kurban

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |17:16 WIB
Resep Bumbu Rendang Pedas, Pas untuk Daging Hewan Kurban
Resep Rendang. (Foto: Youtube)
A
A
A

HARI Raya Idul Adha memang identik dengan daging hasil kurban. Tentu saja kita tidak ingin mengonsumsi semua daging tersebut sekaligus. Nah, salah satu masakan yang bisa awet dan tahan lama adalah rendang.

Rendang menjadi makanan khas Indonesia yang kerap hadir di segala momen. Daging sapi kerap menjadi olahan utama untuk membuat rendang. Lantas, apa saja sih resep rendang yang dapat Anda coba buat di rumah, berikut seperti dikutip dari Youtube Vlia Cooking.

Bahan I

1 kg daging potong-potong sesuai selera

1 liter santan encer

200 ml santan kental sachet

10 gr gula merah sisir

10 gr kelapa parut yang disangrai hingga kecoklatan (opsional)

Bahan II (dihaluskan)

15 siung bawang merah

10 siung bawang putih

15 cabe merah keriting atau sesuai selera

5 cabe rawit

2 cm kunyit

1 cm jahe

Seruas lengkuas

5 butir kemiri

1 sdm ketumbar

1/2 sdm merica

1 biji pala

Bahan III

3 lembar daun salam

5 lembar daun jeruk

1 lembar daun kunyit (sobek, diikat simpul)

2 batang sereh geprek

3 buah cengkeh

2 buah bunga lawang

