Resep Bumbu Rendang Pedas, Pas untuk Daging Hewan Kurban

HARI Raya Idul Adha memang identik dengan daging hasil kurban. Tentu saja kita tidak ingin mengonsumsi semua daging tersebut sekaligus. Nah, salah satu masakan yang bisa awet dan tahan lama adalah rendang.
Rendang menjadi makanan khas Indonesia yang kerap hadir di segala momen. Daging sapi kerap menjadi olahan utama untuk membuat rendang. Lantas, apa saja sih resep rendang yang dapat Anda coba buat di rumah, berikut seperti dikutip dari Youtube Vlia Cooking.
Bahan I
1 kg daging potong-potong sesuai selera
1 liter santan encer
200 ml santan kental sachet
10 gr gula merah sisir
10 gr kelapa parut yang disangrai hingga kecoklatan (opsional)
Bahan II (dihaluskan)
15 siung bawang merah
10 siung bawang putih
15 cabe merah keriting atau sesuai selera
5 cabe rawit
2 cm kunyit
1 cm jahe
Seruas lengkuas
5 butir kemiri
1 sdm ketumbar
1/2 sdm merica
1 biji pala
Bahan III
3 lembar daun salam
5 lembar daun jeruk
1 lembar daun kunyit (sobek, diikat simpul)
2 batang sereh geprek
3 buah cengkeh
2 buah bunga lawang