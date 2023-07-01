Ini 6 Trik Masak Ayam Bakar Lezat ala Restoran

AYAM memang menjadi salah santapan yang paling sering dikonsumsi orang. Ayam pun disajikan dalam beberapa cara, salah satunya adalah dengan dibakar.

Ayam bakar memang kerap dipilih bagi mereka yang tidak mau memakan ayam goreng. Tapi, untuk mendapatkan sajian ayam bakar atau ayam panggang lezat, tentu harus melalui beberapa tahap seperti pemilihan kualitas ayam dan marinasi.

Seperti dikutip Antara dari Insider, seorang koki restoran membagikan 6 tips untuk membuat ayam bakar yang lezat. Nah berikut ulasannya.

Kualitas Ayam

Pertama, dan terpenting, belilah ayam yang baik dari sumber terpercaya. Istilah seperti organik dan free range (jelajah bebas) sering kali tidak jelas dan tidak sesuai dengan label yang diberikan.

Berdasarkan standar Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) ada klasifikasi label pada ayam yang dijual. Nilai A berarti ada rasio lemak ke kulit yang baik dan tidak ada perubahan warna, sementara nilai B dan C biasanya digunakan untuk daging giling.

Cari yang bebas kandang, bebas antibiotik, dan halal, yang semuanya mengacu pada cara pemeliharaan dan pengolahan ayam. Faktor-faktor tersebut, secara terpisah atau digabungkan, menghasilkan ayam yang secara konsisten enak.

Tulang atau Tidak

Kedua, tentukan apakah ingin ayam dengan tulang. Daging dengan tulang dan kulit rasanya lebih enak karena lapisan lemak ekstra memberi rasa dan kelembapan pada ayam saat dimasak.

Panggang secara Utuh

Ketiga, bereksperimenlah dengan memanggang ayam utuh dengan gaya spatchcock atau tanpa sumsum tulang belakang. Dengan cara itu, ayam akan tetap rata pada panggangan sehingga akan matang secara merata di atas api dan semua orang masih dapat menikmati potongan favoritnya.

Sayap panggang adalah cara yang bagus untuk memberi makan orang banyak dan ukurannya yang kecil berarti mereka akan termasak dengan cepat. Dada ayam juga populer karena suatu alasan, tetapi, memiliki ketebalan yang tidak rata. Ketika memasak dada ayam, potong daging tersebut menjadi dua atau satu pon rata supaya matang secara merata.

Pastikan ayam termarinasi dengan baik dengan cairan asam dan garam. Cairan asam bisa didapat dari lemon, limau, jeruk, cuka, dan bahkan anggur atau bir. Garam memecah protein dan menarik bumbu yang dapat memberi rasa dan tekstur. Garam akan menarik kelembapan dari daging dan kemudian diserap kembali.

Cukup taburkan lapisan tipis gram ke seluruh daging dan rencanakan untuk mengasinkan setidaknya satu hari sebelum dimasak. Untuk hasil terbaik, rendam selama beberapa jam atau semalam sebelum dimasak.