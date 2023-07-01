Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Berenang Tanpa Bra, Gaya Cimoy Montok yang Makin Berani Usai Lepas Hijab Jadi Sorotan Netizen

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |01:02 WIB
Berenang Tanpa Bra, Gaya Cimoy Montok yang Makin Berani Usai Lepas Hijab Jadi Sorotan Netizen
Cimoy Montok (Foto: Instagram/@cimoynuraini_wjy)
A
A
A

SOSOK Cimoy Montok menjadi sorotan netizen belakangan ini. Selebgram yang sebelumnya berhijab ini dinilai semakin berani tampil buka-bukaan.

Cimoy tak segan membagikan foto-foto penampilan seksinya ke Instagram pribadi. Salah satunya momen dirinya menikmati waktu santai di kolam renang baru-baru ini.

Cimoy Montok

Dalam foto tersebut, Cimoy Montok duduk santai di pinggir kolam. Bergaya ala foto candid tersebut, Cimoy mengenakan tanktop ketat berwarna coklat yang dipadukan celana pendek hitam.

Tampak body aduhai Cimoy yang terkespos karena memakai tanktop ketat. Kesan seksi sepertinya ingin ditampilkan oleh Cimoy di setiap penampilannya.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
