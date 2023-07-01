Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Wulan Guritno Tampil Hot Pakai Baju Transparan, Janda Cantik Makin Aduhai Bikin Salfok!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |00:06 WIB
Wulan Guritno Tampil Hot Pakai Baju Transparan, Janda Cantik Makin Aduhai Bikin Salfok!
Wulan Guritno (Foto : Instagram/@wulanguritno)
A
A
A

PESONA Wulan Guritno sepertinya tak pernah gagal menghipnotis para lelaki. Paras cantik, awet muda dan seksi membuatnya kerap dijuluki hot mom oleh netizen Indonesia.

Rasanya tak berlebihan jika melihat penampilan Wulan Guritno saat ini. Tengok saja gaya perempuan berusia 42 tahun ini saat membuka Lucy In The Sky di Surabaya, cafe resto miliknya.

Wulan Guritno

Momen tersebut diunggah Wulan Guritno lewat foto di Instagram pribadinya. Pada salah satu foto Wulan tampil cantik dan seksi berpose bersama rekan-rekannya, salah satunya aktor Chicco Jerikho.

Ibu tiga orang anak tersebut mengenakan busana transparan berwarna hitam yang dipadukan celana jeans. Tampak Wulan mengenakan bra top berwarna putih dari balik busana transparan.

Halaman:
1 2 3
      
