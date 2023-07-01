Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampilan Hot Yuki Kato Cosplay Jadi Mermaid, Netizen: Disney Harus Lihat Ini

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |00:06 WIB
Tampilan Hot Yuki Kato Cosplay Jadi Mermaid, Netizen: Disney Harus Lihat Ini
Yuki Kato (Foto: Instagram/@yukikt)
A
A
A

YUKI Kato mencuri perhatian netizen saat cosplay menjadi sosok Ariel dalam film The Little Mermaid. Dia mengenakan kostum nan seksi yang membuat tampilannya terlihat hot! 

Dalam unggahan foto Instagram pribadinya tersebut, Yuki Kato tampak memancarkan aura seksinya dengan strap bra berbentuk kerang berwarna ungu yang mirip dikenakan oleh tokoh Ariel dalam film The Little Mermaid.

Yuki Kato

Ia tampak memadukannya dengan kain berwarna hijau tosca yang dijadikan rok dan dihiasi dengan luaran jaring-jaring berwarna gold. Rok tersebut juga tampak memiliki detail belahan tinggi di bagian tengahnya sehingga membuat penampilan Yuki Kato tampak kian seksi.

Untuk mendukung penampilannya, Yuki Kato tampak membiarkan rambut panjang lurusnya tergerai indah. Ia juga tampak mengenakan aksesori berupa anting berwarna silver yang menggantung indah di kedua telinganya.

