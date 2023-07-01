Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Aura Kasih Tampil Hot ala Moana, Malah Disebut Mirip Ratu Spinx

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |18:08 WIB
Aura Kasih Tampil Hot ala Moana, Malah Disebut Mirip Ratu Spinx
Aura Kasih. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUNYA satu anak, penampiln Aura Kasih memang masih lekat dengan image seksi. Hot mom satu ini memang penampilannya kerap mencuri perhatian, dan membuat netizen tidak tahan ingin berkomentar.

Seperti pada penampilan dalam potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya. Aura Kasih tampak hot dalam balutan outfit nan seksi berupa dress dengan detail tali-tali yang menjuntai di atas tubuhnya.

Dalam dua potret yang diunggah tersebut, Aura Kasih tampak melakukan pose ‘duduk cantik’. Outfit tali-tali yang tampak seperti jaring-jaring itu tampak hanya menutupi sebagian tubuhnya.

Aura Kasih

Di caption foto tersebut, Aura Kasih menyebut dirinya adalah Moana, salah satu karakter Disney yang berasal dari Suku Maui. "Moana…..: make way .. make way 🌚," tulisnya dalam unggahan tersebut.

Alhasil, bagian tubuh Aura Kasih yang tertutup dalaman berwarna nude tampak berpadu dengan warna kulitnya yang tampak eksotis. Ia juga tampak mendukung penampilannya dengan sepatu boots panjang berwarna hitam.

Aura Kasih

Penampilan Aura Kasih kian dramatis dengan gaya rambut panjangnya yang dibuat sedikit curly. Tak lupa, ia juga menggunakan pulasan make up dengan nuansa yang sedikit bold berupa smokey eyes dan warna lipstick merah merona.

Sementara untuk aksesori, Aura Kasih tampak mengenakan sepasang anting silver berbentuk bulat yang menggantung indah di kedua telinganya.

