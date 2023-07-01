Pakai Dress Ketat, Ini 4 Potret Pevita Pearce Pamer Body Goals

PESONA Pevita Pearce memang tidak perlu diragukan lagi. Perempuan blasteran Inggris ini memnag kerap tampil memesona dengan gayanya yang stylish.

Nah, baru-baru ini perempuan cantik tersebut menjalani pemotretan bersama fotografer andal Hann Prawira. Pemotretan kali ini mengusung tema glam look yang membuatnya terlihat makin cetar.

Berikut potret Pevita saat menjalani pemotretan, seperti dirangkum dari Instagram @pevpearce.

Pakai dress ketat

Pada pemotretannya kali ini, Pevita memilih memakai dress ketat warna coklat dengan bahan velvet. Dia pose dengan satu tangan menyentuh pinggang dan tangan satunya diangkat ke atas kepala. Penampilan Pevita di foto ini begitu memesona.

"Secret agent. Woman in dress," kata @kare***

"Cakep banget ayang," tambah @agungprawira***

Style rambut blow keluar

Pada tampilan rambutnya, Pevita memilih gaya rambut clean dengan model bagian bawah diblow keluar. Dia juga menambahkan satu anting besar di telinga kiri.

Meski bergaya glam look, namun Pevita memilih makeup natural. Dia memakai lipstik warna peach. Pevita foto close up dengan tangan memegang leher dan dia melirik ke samping, cantik banget.