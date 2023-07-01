Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pakai Dress Ketat, Ini 4 Potret Pevita Pearce Pamer Body Goals

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |21:26 WIB
Pakai Dress Ketat, Ini 4 Potret Pevita Pearce Pamer Body Goals
Pevita Pearce. (Foto: Instagram)
A
A
A

PESONA Pevita Pearce memang tidak perlu diragukan lagi. Perempuan blasteran Inggris ini memnag kerap tampil memesona dengan gayanya yang stylish.

Nah, baru-baru ini perempuan cantik tersebut menjalani pemotretan bersama fotografer andal Hann Prawira. Pemotretan kali ini mengusung tema glam look yang membuatnya terlihat makin cetar.

Berikut potret Pevita saat menjalani pemotretan, seperti dirangkum dari Instagram @pevpearce.

Pakai dress ketat

Pevita Pearce

Pada pemotretannya kali ini, Pevita memilih memakai dress ketat warna coklat dengan bahan velvet. Dia pose dengan satu tangan menyentuh pinggang dan tangan satunya diangkat ke atas kepala. Penampilan Pevita di foto ini begitu memesona.

"Secret agent. Woman in dress," kata @kare***

"Cakep banget ayang," tambah @agungprawira***

Style rambut blow keluar

Pevita Pearce

Pada tampilan rambutnya, Pevita memilih gaya rambut clean dengan model bagian bawah diblow keluar. Dia juga menambahkan satu anting besar di telinga kiri.

Meski bergaya glam look, namun Pevita memilih makeup natural. Dia memakai lipstik warna peach. Pevita foto close up dengan tangan memegang leher dan dia melirik ke samping, cantik banget.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/612/3151548/pevita-KV8f_large.jpg
5 Potret Romantis Honeymoon Pevita Pearce Naik Yacht Bareng Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/612/3118735/pevita_pearce-bCHQ_large.png
Potret Pevita Pearce Jalani Puasa Pertama sebagai Istri di Malaysia, Tetap Cantik Tanpa Makeup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/611/3077287/pevita_pearce-DXYh_large.jpg
Potret Makeup Minimalis Pevita Pearce untuk Pernikahan, Simple dan Flawless
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074216/pevita_pearce-cCWA_large.jpg
5 Potret Pevita Pearce Ke Kampung Janda, Study Banding?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/612/3071495/pevita_pearce-Dgsl_large.jpg
5 Potret Cantik Pevita Pearce yang Berulang Tahun ke-32, Glowing Maksimal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/33/3060997/chicco_jerikho-Zrpe_large.jpg
Chicco Jerikho, Maudy Ayunda dan Pevita Pearce Bagikan Tips Sehat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement