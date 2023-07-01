Pakai Tanktop Hitam, Gisel Pamer Gaya Rambut Baru

PENAMPILAN Gisella Anastasia memang kerap menarik perhatian para netizen. Potret cantiknya dengan outfit yang stylish membuat netizen kerap mengagumi sosok ibu satu anak ini.

Kali ini, Gisel mengunggah sebuah video dengan rambut baru. Gisel memilih potong rambut bob pendek berponi.

"New Bangs for the new confidence and optimism," tulis Gisel dalam keterangan di Instagram @gisel_la.

Penampilan Gisel dengan rambut terbarunya ini terlihat lebih fresh. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya.

Potong rambut bob

Potret cantik Gisella Anastasia dengan tampilan rambut barunya. Dia masih konsisten memilih rambut bob berponi. Di foto ini penampilannya juga terlihat stylish dengan baju tanpa lengan warna hitam dan celana motif bintang warna senada. Dia juga menambahkan aksesori kalung dan permata warna merah.

Penampilannya lebih fresh

Gisel nampak pose melipat kedua tangannya dengan ekspresi full senyum. Penampilan rambut baru Gisel membuat dia terlihat lebih fresh yah?

Rambut warna ash brown

Gisel salah satu artis yang memang sering mengubah warna rambutnya. Setelah lama memilih warna hitam, kini dia memilih warna ash brown. Warna rambut ini membuat dia terlihat lebih muda.

Pakai makeup natural

Masih dengan pose berdiri dan ekspresi tersenyum, Gisel di foto ini memilih memakai makeup natural. Pada lipstiknya dia menggunakan warna baby pink. Tak banyak permainan warna pada makeupnya, sebab alis dan bulu matanya yang cetar sudah sangat menolong penampilannya.