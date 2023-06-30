Viral Ibu Hamil Lahiran Mendadak di Penerbangan Jakarta-Surabaya, Akhirnya Dibantu MUA

MEDIA sosial memang tengah viral dengan sebuah video make up artis (MUA) yang membantu ibu hamil. Ibu tersebut terpaksa melahirkan secara mendadak dalam perjalanan di dalam pesawat terbang.

Kejadian tak terduga itu diunggah dalam akun Instagram @yulia.maria.wedding.official. MUA asal Malang, Jawa Timur itu berhasil membantu seorang ibu yang melahirkan di dalam kabin pesawat terbang pada rute Jakarta menuju Surabaya.

Diketahui, mulanya MUA bernama Yulia dan penumpang lainnya termasuk seorang ibu hamil naik pesawat Pelita Air IP 208 dengan rute Jakarta ke Surabaya pada Selasa, 27 Juni 2023 lalu.

Namun ketika dalam perjalanan di udara, tiba-tiba salah seorang pramugari mengumumkan dan sekaligus mencari penumpang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan (nakes).

Ternyata saat itu ada seorang ibu yang hendak melahirkan. Namun sayangnya di dalam pesawat tidak ada penumpang berprofesi sebagai tenaga kesehatan atau medis, yang mana diharapkan dapat membantu kondisi darurat tersebut. Lantas semua penumpang dan awak kabin panik, karena kebingungan tidak ada yang memiliki latar belakang nakes.

MUA asal Malang itu memberanikan diri untuk membantu proses persalinan ibu hamil yang tengah mempertaruhkan nyawanya karena akan melakukan persalinan di atas udara.