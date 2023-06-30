Rekomendasi 100 Nama Bayi China Perempuan yang Bagus dan Penuh Makna

100 nama bayi China perempuan akan dibahas di dalam artikel ini. Apa saja nama bayi perempuan tersebut? Simak ulasannya.

Bagi setiap orang tua pasti menginginkan nama anak yang bagus dan memiliki makna yang baik pula. Tak sedikit orang tua yang mempersiapkan nama anak jauh sebelum kehadiran sang buah hati lahir di dunia.

Mungkin buat Anda yang kesulitan dan ingin mencari ide nama bayi perempuan, bisa mencoba mengambil nama dari bahasa China. Pasalnya, nama-nama yang digunakan di negeri bambu ini memiliki makna kesejahteraan, kebaikan, dan kemakmuran.

Nah, bagi Anda yang tertarik dan sedang mencari ide nama bayi perempuan, berikut nama-nama bayi China perempuan yang bagus, dikutip dari Prenagen dan We Have Kids, Minggu (2/7/2023)

1. Dazhong :Angka yang baik

2. Yong:Keberanian

3. Zan: Pendukung

4. Zheng: Berkelas

5. Dongsheng: Matahari Terbit

6. Cong: pandai

8. Ce: rencana, skema, strategi

10. Ceng: Bernilai tinggi

12. Chan : Jalan hidup menuju kebenaran

13. An: damai

14. Fang-hua: Bunga yang harum

16. Fen: Wangi

17. Fengying: Pintar dan Cerdik

19. Fung: Bunga yang harum

20. Bing qing: bersih

21. Bao: harta yang berharga

22. Aming:bersinar

23. Haocun: Agung

24. Hongli: Sekeras Karang

26. Huanran: Ceria

27. Kaili:Makmur

28. Jianying: Giat dan Penting

29. Jiao: Menawan

30. Jiazhen: Melestarikan Bisnis Keluarga

31. Jierui: Berpikir Cepat

32. Jili: Sukses Dalam Karir

33. Jing: Kristal yang berkilau

34. Jingmi: Menghargai Orang

35. Juan: Indah dan anggun

36. Jun: Kebenaran

31. Liiu Yaoshan: Terhormat

32. Lin Yao: Harta

33. Liu Changhai: Melimpah Seperti Laut

34. Liu Xingsheng: Makmur dan Melimpah harta

35. Li mei: Indah

36. Lian: Lemah Gemulai

37. Na: Anggun

38. Mei: Keuntungan

39. Mei-Yin: Sangat indah

40. Mingmei: Pintar Lagi Cantik

42. Mye: Obsesif

43. Qisheng: Energik

45. Qiancheng: Masa depan bagus

47. Qiaofeng: Gesit dan Cantik

48. Shuwan:Mulia

49. Shuoxue: Ambisius

50. Tao: Simbol umur panjang

52. Tianba: Hebat

53. Wei: Berharga

54. Xia: Cahaya matahari

55. Xiu Juan: Anggun

56. Bo: Berharga

57. Caihong:Pelangi

58. Chan-juan: Bulan

59. Chang: Gratis

60. Chin: Emas