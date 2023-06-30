Rekomendasi 100 Nama Bayi China Perempuan yang Bagus dan Penuh Makna

100 nama bayi China perempuan akan dibahas di dalam artikel ini. Apa saja nama bayi perempuan tersebut? Simak ulasannya.
Bagi setiap orang tua pasti menginginkan nama anak yang bagus dan memiliki makna yang baik pula. Tak sedikit orang tua yang mempersiapkan nama anak jauh sebelum kehadiran sang buah hati lahir di dunia.
Mungkin buat Anda yang kesulitan dan ingin mencari ide nama bayi perempuan, bisa mencoba mengambil nama dari bahasa China. Pasalnya, nama-nama yang digunakan di negeri bambu ini memiliki makna kesejahteraan, kebaikan, dan kemakmuran.
Nah, bagi Anda yang tertarik dan sedang mencari ide nama bayi perempuan, berikut nama-nama bayi China perempuan yang bagus, dikutip dari Prenagen dan We Have Kids, Minggu (2/7/2023)
(Rekomendasi 100 Nama Bayi China Perempuan, Foto: Timesofindia)
1. Dazhong :Angka yang baik
2. Yong:Keberanian
3. Zan: Pendukung
4. Zheng: Berkelas
5. Dongsheng: Matahari Terbit
6. Cong: pandai
8. Ce: rencana, skema, strategi
10. Ceng: Bernilai tinggi
12. Chan : Jalan hidup menuju kebenaran
13. An: damai
14. Fang-hua: Bunga yang harum
16. Fen: Wangi
17. Fengying: Pintar dan Cerdik
19. Fung: Bunga yang harum
20. Bing qing: bersih
21. Bao: harta yang berharga
22. Aming:bersinar
23. Haocun: Agung
24. Hongli: Sekeras Karang
26. Huanran: Ceria
27. Kaili:Makmur
28. Jianying: Giat dan Penting
29. Jiao: Menawan
30. Jiazhen: Melestarikan Bisnis Keluarga
31. Jierui: Berpikir Cepat
32. Jili: Sukses Dalam Karir
33. Jing: Kristal yang berkilau
34. Jingmi: Menghargai Orang
35. Juan: Indah dan anggun
36. Jun: Kebenaran
31. Liiu Yaoshan: Terhormat
32. Lin Yao: Harta
33. Liu Changhai: Melimpah Seperti Laut
34. Liu Xingsheng: Makmur dan Melimpah harta
35. Li mei: Indah
36. Lian: Lemah Gemulai
37. Na: Anggun
38. Mei: Keuntungan
39. Mei-Yin: Sangat indah
40. Mingmei: Pintar Lagi Cantik
42. Mye: Obsesif
43. Qisheng: Energik
45. Qiancheng: Masa depan bagus
47. Qiaofeng: Gesit dan Cantik
48. Shuwan:Mulia
49. Shuoxue: Ambisius
50. Tao: Simbol umur panjang
52. Tianba: Hebat
53. Wei: Berharga
54. Xia: Cahaya matahari
55. Xiu Juan: Anggun
56. Bo: Berharga
57. Caihong:Pelangi
58. Chan-juan: Bulan
59. Chang: Gratis
60. Chin: Emas