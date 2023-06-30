Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Semangka Goreng, Netizen: Sejauh Ini, Ini yang Diluar Nurul

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |14:28 WIB
Viral Semangka Goreng, Netizen: Sejauh Ini, Ini yang Diluar Nurul
Viral Semangka Goreng. (TikTok)
A
A
A

SEMANGKA merupakan makanan pencuci mulut atau dessert yang memang segar dikonsumsi, lantaran memiliki banyak air. Tapi, belakangan ini muncul semangka yang digoreng.

Kuliner unik ini memang sempat heboh di TikTok beberapa waktu lalu lewat sebuah video. Video tersebut berisi cuplikan salah satu adegan sinetron Indonesia yang menampilkan penjual semangka goreng.

Hal ini lantas membuat netizen dibuat penasaran dan bertanya-tanya, bagaimana bisa semangka yang memiliki banyak kandungan air bisa diolah menjadi semangka goreng.

Namun faktanya, banyak juga dari netizen yang sering mencoba membuat semangka goreng dan hasilnya ternyata berhasil. Layaknya gorengan, semangka goreng tersebut tampak memiliki tekstur renyah dan gurih di bagian luar, dan juicy karena dari buah semangka di dalamnya.

Meski terdengar aneh bin ajaib, ternyata, tidak sedikit juga yang menyebut, semangka goreng menjadi salah satu makanan unik yang cita rasanya juga cukup menarik. Salah satu kreasi semangka goreng ini juga pernah diunggah oleh akun TikTok @efritaasmr.

Dalam unggahannya itu, pemilik akun yang diketahui bernama Efrita itu tampak memamerkan beberapa potong semangka goreng yang tampak dibalut tepung goreng nan renyah. Bahkan, semangka goreng kreasinya tampak dibaluti berbagai jenis toping manis. Mulai dari mesis, susu coklat, hingga keju.

Sekilas, semangka goreng tersebut bentuknya tampak serupa dengan tahu goreng isi. Begitu juga saat dikunyah, saking garingnya, bunyi “kriuk” akan muncul.

Namun, saat gigitan pertama, sudah terlihat, isi gorengan tersebut bukanlah toge atau suwiran wortel seperti pada tahu goreng, melainkan semangka berwarna merah yang teksturnya masih tetap berair.

Pemilik akun tersebut menyebut, bahwa semangka goreng tersebut memiliki cita rasa yang lezat dan manis. “Enak sih, seger, ada manis-manisnya gitu,” ujar pemilik akun @efritaasmr.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement