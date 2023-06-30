Viral Semangka Goreng, Netizen: Sejauh Ini, Ini yang Diluar Nurul

SEMANGKA merupakan makanan pencuci mulut atau dessert yang memang segar dikonsumsi, lantaran memiliki banyak air. Tapi, belakangan ini muncul semangka yang digoreng.

Kuliner unik ini memang sempat heboh di TikTok beberapa waktu lalu lewat sebuah video. Video tersebut berisi cuplikan salah satu adegan sinetron Indonesia yang menampilkan penjual semangka goreng.

Hal ini lantas membuat netizen dibuat penasaran dan bertanya-tanya, bagaimana bisa semangka yang memiliki banyak kandungan air bisa diolah menjadi semangka goreng.

Namun faktanya, banyak juga dari netizen yang sering mencoba membuat semangka goreng dan hasilnya ternyata berhasil. Layaknya gorengan, semangka goreng tersebut tampak memiliki tekstur renyah dan gurih di bagian luar, dan juicy karena dari buah semangka di dalamnya.

Meski terdengar aneh bin ajaib, ternyata, tidak sedikit juga yang menyebut, semangka goreng menjadi salah satu makanan unik yang cita rasanya juga cukup menarik. Salah satu kreasi semangka goreng ini juga pernah diunggah oleh akun TikTok @efritaasmr.

Dalam unggahannya itu, pemilik akun yang diketahui bernama Efrita itu tampak memamerkan beberapa potong semangka goreng yang tampak dibalut tepung goreng nan renyah. Bahkan, semangka goreng kreasinya tampak dibaluti berbagai jenis toping manis. Mulai dari mesis, susu coklat, hingga keju.

Sekilas, semangka goreng tersebut bentuknya tampak serupa dengan tahu goreng isi. Begitu juga saat dikunyah, saking garingnya, bunyi “kriuk” akan muncul.

Namun, saat gigitan pertama, sudah terlihat, isi gorengan tersebut bukanlah toge atau suwiran wortel seperti pada tahu goreng, melainkan semangka berwarna merah yang teksturnya masih tetap berair.

Pemilik akun tersebut menyebut, bahwa semangka goreng tersebut memiliki cita rasa yang lezat dan manis. “Enak sih, seger, ada manis-manisnya gitu,” ujar pemilik akun @efritaasmr.