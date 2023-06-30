Viral Dusun di Jawa Tengah Berkurban 72 Sapi dan 248 Kambing, Daging Kurban Pun Menumpuk!

BERKURBAN hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba memang lazim dilakukan oleh umat muslim pada Hari Raya Idul Adha ini. Biasanya, daging kurban ini akan dibagikan pada masyarakat yang kurang mampu.

Tapi, apa jadinya jika lebih banyak mereka yang berkurban lebih banyak dari yang menerima? Inilah yang terjadi di Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah di mana dalam satu dusun mengurbankan 72 sapi dan 248 kambing.

Kejadian ini pun langsung viral, khususnya di sejumlah media sosial seperti akun Tiktok Domba Batur Official. Tak hanya itu saja, terdapat juga Shohibul Qurban atau orang yang berkurban lainnya sebanyak 746 ekor yang tergabung antara sapi maupun kambing atau domba.

Dalam unggahan tersebut memperlihatkan sebuah bangunan yang mana setiap ruangannya dipenuhi oleh tumpukkan daging kurban, baik sapi maupun kambing. Hasil pantauan MNC portal, sejauh ini unggahan video tersebut ditonton lebih dari 3,8 juta, 124 ribu suka, komentar 3192 hingga yang membagikan 5093.

Sejumlah panitia kurban nampak sibuk memotong, merapikan dan membagi-bagikan potongan daging kurban yang menggunung di sebuah ruangan yang sangat luas.

Para panitia kurban di Batur, Banjarnegara ini mengenakan pakaian lengkap. Mulai dari topi, sarung tangan, sepatu boot sehingga daging yang mereka urusi tetap bersih. Bahkan tempat peletakan dagingnya pun di keramik bukan tanah dilapisi terpal.