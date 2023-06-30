Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Belanja di AladinMall Makin Hemat dengan Flash Sale Setiap Hari, Diskon s.d 90% + Gratis Ongkir!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |11:13 WIB
Belanja di AladinMall Makin Hemat dengan Flash Sale Setiap Hari, Diskon s.d 90% + Gratis Ongkir!
Flash sale (Foto: ist)
A
A
A

Menurut laporan terbaru dari firma riset We Are Social, sebanyak 178,9 juta masyarakat Indonesia berbelanja online sepanjang 2022 hingga awal 2023. Angka itu naik 12,8% secara tahun-ke-tahun (YoY).

Salah satu alasan yang membuat orang-orang lebih memilih belanja online adalah karena praktis. Anda tidak perlu membuang waktu untuk pergi ke toko dan membeli item yang dibutuhkan. Selain itu, belanja online juga lebih murah, terlebih di AladinMall karena ada Flash Sale Tiap Hari.

flash sale

Selain produknya lengkap, ada juga Flash Sale Tiap Hari dengan diskon hingga 90%!

Ada banyak sekali promo menarik yang bisa Anda dapatkan jika belanja di AladinMall. Seperti Flash Sale Tiap Hari. Melalui promo yang satu ini, Anda bisa menikmati beragam kategori produk incaran dengan harga super hemat.

Selain itu, ada juga Promo Weekend Deals hingga promo khusus di momen spesial seperti #BukanGajianBiasa! Selain itu, diskon yang diberikan juga nggak tanggung-tanggung, bahkan hingga 90%! Makanya, biar nggak ketinggalan, sering-sering buka aplikasi AladinMall ya dan buruan belanja selagi ada promo sebelum kehabisan!

