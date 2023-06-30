Kakek Berusia 100 Tahun Jualan Lumpia Basah di Bandung Viral, Tetap Semangat meski Kaki Tak Kuat Lagi Berjalan

VIRAL seorang kakek berusia 100 tahun asal Bandung yang masih semangat berjualan. Video tersebut dibagikan pertama kali oleh akun TikTok PupuGLS.

Nampak kakek tersebut sedang berjualan lumpia basah dan lumpia kering menggunakan gerobak sederhana di pinggir jalan. Meski sudah tidak muda lagi, namun dia masih memberikan senyum ramahnya kepada para pembeli.

"Warga Bandung tolong beli ya lumpia basah dan keringnya. Di Jalan Guntur Sari, Buah Batu, Bandung," tulis akun tersebut di keterangan videonya seperti dikutip pada Rabu (28/6/2023).

Dalam video lainnya, sang kakek mengatakan kalau dirinya sempat berjualan keliling. Namun kini dia memutuskan untuk berjualan di tempat karena kakinya yang sudah sakit karena termakan usia.