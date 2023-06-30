5 Potret Cantik Celine Evangelista Jadi Pengantin Jawa, Bikin Pangling!

ARTIS cantik Celine Evangelista menjadi perbincangan publik baru-baru ini setelah mengunggah potret cantiknya menjadi pengantin Jawa.

Eits jangan salah ya, penampilan Celine ini ternyata untuk film terbarunya berjudul Sosok Ketiga. Di film itu dia memerankan karakter Yuni.

Lewat tangan dingin Make Up Artist Lorita Young, penampilan Celine begitu memukau. Memiliki paras bule ditambah memakai baju adat Jawa, penampilan ibu empat anak ini nampak manglingi.

Penasaran seperti apa potret Celine saat menjadi pengantin Jawa? Berikut ulasannya dari Instagram @celine_evangelista, Sabtu (1/7/2023).

1. Persiapan makeup





Di momen ini, Celine tengah melakukan persiapan makeup untuk menjadi pengantin Jawa di film terbarunya. Sang MUA menggunakan makeup tebal dengan nuansa bold. Sementara itu tampilan rambut Celine sudah rapi dengan model sanggul khas Jawa dan hiasan bunga melati.

2. Pemasangan paes





Pengantin Jawa tentunya identik dengan menggunakan paes. Paes ini memiliki simbol dari kecantikan dan kedewasaan seorang wanita Jawa. Nampak di dua sisi sanggulnya disematkan bunga mawar putih yang membuat penampilannya begitu memesona.

Di foto ini Celine masih menggunakan tanktop ketat warna coklat. Tato di bagian dadanya begitu terlihat.

3. Makeup sempurna





Nah ini penampilan Celine sesudah menggunakan makeup tebal dengan warna lipstik merah merona. DIa juga memakai hiasan kembang goyang khas pengantin Jawa. Celine juga sudah memakai busana pengantin warna putih dengan aksesori di bagian dada. Cantiknya makin terpancar.