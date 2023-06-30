Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

7 Rekomendasi Terbaik Warna Lip Tint untuk Kulit Sawo Matang

Imam Rachmawan , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |10:54 WIB
7 Rekomendasi Terbaik Warna Lip Tint untuk Kulit Sawo Matang
Ilustrasi rekomendasi warna lip tint. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai warga Indonesia yang mayoritas memiliki kulit sawo matang, tentu kita ingin tampilan riasan wajah kita tetap segar dan tidak terlihat kusam. Nah, salah satu kunci suksesnya adalah memilih warna lipstik yang cocok untuk kulit sawo matang.

Namun, buat kamu yang masih baru dalam dunia makeup, nggak perlu bingung! Ada beberapa pilihan warna lip tint yang bisa bikin kulit sawo matangmu makin terpancar kecantikan alaminya.

Rekomendasi Warna Lip Tint yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang

Kira-kira apa saja rekomendasi lip tint yang cocok untuk kulit sawo matang? Yuk, simak daftarnya di bawah ini!

1. Warna Pinkish

Nah, kalau kamu suka tampilan yang fresh, girly, dan menggemaskan, lip tint dengan warna pinkish adalah pilihan yang oke banget buat kamu yang memiliki kulit sawo matang. Warna pinkish ini memiliki sentuhan warna merah muda yang lembut, memberikan tampilan bibir yang manis dan segar.

Dengan lip tint berwarna pinkish, kamu bisa menciptakan tampilan yang ceria dan menyenangkan, cocok banget untuk acara santai, hangout dengan teman, atau saat kamu ingin tampil muda dan playful.

2. Warna Merah

Buat kamu yang suka tampilan yang bold, percaya diri, dan mencuri perhatian, lip tint dengan warna merah adalah jawabannya. Warna merah adalah simbol keberanian dan kekuatan, dan saat digunakan pada bibir, memberikan kesan yang sensual dan menarik.

      
