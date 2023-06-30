5 Tips Cegah Mabuk Laut, Nomor 3 Paling Sering Diremehkan Traveler

KAPAL laut menjadi salah satu moda transportasi umum yang cukup banyak diminati masyarakat, baik untuk pergi liburan maupun mudik ke kampung halaman.

Kendaraan satu ini memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tidak seperti menggunakan pesawat terbang, di mana waktunya relatif lebih singkat.

Dikarenakan lamanya perjalanan menggunakan kapal laut, tak sedikit para penumpangnya tidak tahan alias mabuk laut.

Kepala pusing, lemas, mual dan kadang meriang. Hal tersebut gejala umum yang biasa dialami bagi orang mabuk laut.

Lantas bagaimana cara mengatasinya agar tidak mabuk laut? Berikut tipsnya, seperti dihimpun dari berbagai sumber.

1. Minum air putih cukup

Dehidrasi menjadi salah satu faktor, mengapa orang bisa mabuk laut. Oleh karena itu, Anda harus menjaga serta mencukupi kebutuhan cairan sebelum perjalanan melintasi laut dimulai.

(Foto: Freepik)

Jika kekurangan cairan, maka tak dipungkiri Anda akan merasa lemas. Ditambah lagi apabila kondisi kapal serta lingkungan selama perjalanan tidak nyaman.

2. Minum obat antimabuk atau minuman herbal

Cara agar Anda tidak merasakan mabuk laut, yaitu setelah makan minumlah obat anti mabuk dan ini sebagai pencegahan utama. Sehingga perjalanan menjadi lancar serta nyaman.

Kemudian, Anda bisa juga mengonsumsi minuman herbal seperti jahe dan kunyit. Kedua jenis herbal ini berguna menjaga kondisi tubuh Anda selama perjalanan laut, mencegah masuk angin dan menghindari mabuk.

(Foto: Instagram/@jual_beli_kapal_phinisi)

3. Makan secukupnya

Mengisi perut supaya tidak kosong sebelum perjalanan laut dimulai memang penting. Hal ini guna mencegah terjadinya Anda masuk angin, dan juga bisa menambah tenaga.

Akan tetapi jangan lupa, sebelum berangkat makan lah secukupnya agar lambung dan usus Anda tidak terlalu terbebani. Hindari juga makan-makanan pedas atau terlalu asam. Alih-alih ingin fit saat perjalanan, malah menjadi mabuk laut karena makan sembarangan.