Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tips Cegah Mabuk Laut, Nomor 3 Paling Sering Diremehkan Traveler

Novie Fauziah , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |16:01 WIB
5 Tips Cegah Mabuk Laut, Nomor 3 Paling Sering Diremehkan Traveler
Kapal Pesiar Viking (Foto: Cruise Critic)
A
A
A

KAPAL laut menjadi salah satu moda transportasi umum yang cukup banyak diminati masyarakat, baik untuk pergi liburan maupun mudik ke kampung halaman.

Kendaraan satu ini memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tidak seperti menggunakan pesawat terbang, di mana waktunya relatif lebih singkat.

Dikarenakan lamanya perjalanan menggunakan kapal laut, tak sedikit para penumpangnya tidak tahan alias mabuk laut.

Kepala pusing, lemas, mual dan kadang meriang. Hal tersebut gejala umum yang biasa dialami bagi orang mabuk laut.

Lantas bagaimana cara mengatasinya agar tidak mabuk laut? Berikut tipsnya, seperti dihimpun dari berbagai sumber.

1. Minum air putih cukup

Dehidrasi menjadi salah satu faktor, mengapa orang bisa mabuk laut. Oleh karena itu, Anda harus menjaga serta mencukupi kebutuhan cairan sebelum perjalanan melintasi laut dimulai.

Minum Air Putih

(Foto: Freepik)

Jika kekurangan cairan, maka tak dipungkiri Anda akan merasa lemas. Ditambah lagi apabila kondisi kapal serta lingkungan selama perjalanan tidak nyaman.

2. Minum obat antimabuk atau minuman herbal

Cara agar Anda tidak merasakan mabuk laut, yaitu setelah makan minumlah obat anti mabuk dan ini sebagai pencegahan utama. Sehingga perjalanan menjadi lancar serta nyaman.

Kemudian, Anda bisa juga mengonsumsi minuman herbal seperti jahe dan kunyit. Kedua jenis herbal ini berguna menjaga kondisi tubuh Anda selama perjalanan laut, mencegah masuk angin dan menghindari mabuk.

Kapal Kayu

(Foto: Instagram/@jual_beli_kapal_phinisi)

3. Makan secukupnya

Mengisi perut supaya tidak kosong sebelum perjalanan laut dimulai memang penting. Hal ini guna mencegah terjadinya Anda masuk angin, dan juga bisa menambah tenaga.

Akan tetapi jangan lupa, sebelum berangkat makan lah secukupnya agar lambung dan usus Anda tidak terlalu terbebani. Hindari juga makan-makanan pedas atau terlalu asam. Alih-alih ingin fit saat perjalanan, malah menjadi mabuk laut karena makan sembarangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176455/ji_chang_wook-euJc_large.jpg
Ji Chang Wook Asyik Liburan di Bali, Bikin Fans Auto Ingin Nyusul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168417/kerja-TVbm_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues, Semangat Kerja Anti Mager Usai Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/629/3167643/anak-KioS_large.jpg
Long Weekend, Waktunya Bonding Bareng Anak Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/483/3166536/hujan-UG8Z_large.jpg
Weekend Aman! Tips Sehat Liburan Saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/301/3077549/tips_menyenangkan_makan_di_luar_bersama_anak_saat_liburan-JplR_large.jpg
Tips Menyenangkan Makan di Luar Bersama Anak saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/549/3042021/ilustrasi-xPqr_large.jpg
5 Trik Jitu Pelesiran ke Destinasi Impian dengan Budget Pas-pasan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement