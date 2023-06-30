Potret Pemain Timnas Argentina Guido Rodriguez Pelesiran ke Bali, Mesra Banget Melukat Bareng Istri

Pemain Timnas Argentina, Guido Rodriguez bersama sang istri berlibur ke Bali (Foto: Instagram/@wadaramon)

GELANDANG Timnas Argentina, Guido Rodriguez memutuskan untuk bertahan di Indonesia usai membela La Albiceleste menghadapi Timnas Garuda pada pada FIFA Matchday Senin, 19 Juni 2023 lalu.

Bersama sang istri, Wada Ramon, Guido Rodriguez Bali sebagai destinasi liburannya kali ini.

Pemain Real Betis itu tampak sangat antusias untuk mengenal lebih jauh budaya Bali. Terbukti dari sejumlah postingan di feed Instagram pribadinya @guiido_rodriguez yang memperlihatkan pengalaman serunya ketika berada di Pulau Dewata.

(Foto: Instagram/@guiido_rodriguez)

Tak hanya sebatas berlibur, Guido dan sang istri juga terlibat dalam prosesi Melukat. Melukat sendiri ialah upacara yang bertujuan membersihkan pikiran dan jiwa secara spiritual.

Dalam postingannya, Guido turut membagikan video ketika melintasi pasar tradisional pukul 06.30 waktu setempat.

Guido juga membagikan foto bersama monyet di tempat wisata Monkey Forest, Ubud. Di slide berikutnya, Guido memposting foto sesaji dan potret saat dirinya mengenakan udeng, ikat kepala khas Bali.

(Foto: Instagram/@wadaramon)

Tak lupa Guido juga mengunggah video singkat ketika ia menginjakkan kaki di area persawahan yang menggunakan teknik terasering.

Salah satu pemain bintang Tim Tango ini juga tidak lupa menyantap jukut urap, hidangan khas Bali lengkap dengan ayam panggang dan sambal matah.

(Foto: Instagram/@guiido_rodriguez)

Di slide berikutnya Guido mengunggah fotonya kala berdiri di depan pohon beringin, dan saat dirinya berkunjung ke pengrajin patung di Bali.

Postingan sang gelandang Argentina tersebut telah disukai oleh lebih dari 89 ribu pengguna, dan juga mendapat ratusan komentar positif.