Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Potret Pemain Timnas Argentina Guido Rodriguez Pelesiran ke Bali, Mesra Banget Melukat Bareng Istri

Sri Latifah Nasution , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |02:01 WIB
Potret Pemain Timnas Argentina Guido Rodriguez Pelesiran ke Bali, Mesra Banget Melukat Bareng Istri
Pemain Timnas Argentina, Guido Rodriguez bersama sang istri berlibur ke Bali (Foto: Instagram/@wadaramon)
A
A
A

GELANDANG Timnas Argentina, Guido Rodriguez memutuskan untuk bertahan di Indonesia usai membela La Albiceleste menghadapi Timnas Garuda pada pada FIFA Matchday Senin, 19 Juni 2023 lalu.

Bersama sang istri, Wada Ramon, Guido Rodriguez Bali sebagai destinasi liburannya kali ini.

Pemain Real Betis itu tampak sangat antusias untuk mengenal lebih jauh budaya Bali. Terbukti dari sejumlah postingan di feed Instagram pribadinya @guiido_rodriguez yang memperlihatkan pengalaman serunya ketika berada di Pulau Dewata.

Guido Rodriguez Bersama Istri di Bali

(Foto: Instagram/@guiido_rodriguez)

Tak hanya sebatas berlibur, Guido dan sang istri juga terlibat dalam prosesi Melukat. Melukat sendiri ialah upacara yang bertujuan membersihkan pikiran dan jiwa secara spiritual.

Dalam postingannya, Guido turut membagikan video ketika melintasi pasar tradisional pukul 06.30 waktu setempat.

Guido juga membagikan foto bersama monyet di tempat wisata Monkey Forest, Ubud. Di slide berikutnya, Guido memposting foto sesaji dan potret saat dirinya mengenakan udeng, ikat kepala khas Bali.

Guido Rodriguez Bersama Istri di Bali

(Foto: Instagram/@wadaramon)

Tak lupa Guido juga mengunggah video singkat ketika ia menginjakkan kaki di area persawahan yang menggunakan teknik terasering.

Salah satu pemain bintang Tim Tango ini juga tidak lupa menyantap jukut urap, hidangan khas Bali lengkap dengan ayam panggang dan sambal matah.

Guido Rodriguez Bersama Istri di Bali

(Foto: Instagram/@guiido_rodriguez)

Di slide berikutnya Guido mengunggah fotonya kala berdiri di depan pohon beringin, dan saat dirinya berkunjung ke pengrajin patung di Bali.

Postingan sang gelandang Argentina tersebut telah disukai oleh lebih dari 89 ribu pengguna, dan juga mendapat ratusan komentar positif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/549/3021931/kanye_west_naik_pesawat_kelas_ekonomi-gn1E_large.JPG
Viral Kanye West Terpergok Liburan Naik Pesawat Kelas Ekonomi, Lagi Bokek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/549/3013237/5-potret-justin-dan-hailey-bieber-pelesiran-ke-jepang-mesra-penuh-kebahagiaan-cHut6IVFwx.JPG
5 Potret Justin dan Hailey Bieber Pelesiran ke Jepang, Mesra Penuh Kebahagiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/406/3012940/5-destinasi-wisata-populer-di-garut-tempat-syuting-kim-go-eun-tFbXIcIwT3.JPG
5 Destinasi Wisata Populer di Garut, Tempat Syuting Kim Go Eun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/408/3009806/5-destinasi-wisata-di-khao-yai-lokasi-thariq-halilintar-lamar-aaliyah-massaid-rvQx7PjLkv.jpg
5 Destinasi Wisata di Khao Yai, Lokasi Thariq Halilintar Lamar Aaliyah Massaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/408/3007772/5-destinasi-terbaik-di-labuan-bajo-tempat-liburan-aktor-korea-ji-chang-wook-DGhEyBBWX0.jpg
5 Destinasi Terbaik di Labuan Bajo, Tempat Liburan Aktor Korea Ji Chang Wook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/549/3004685/brad-pitt-dan-ines-de-ramon-pelesiran-ke-pantai-dunia-serasa-milik-berdua-W506AVNCTf.JPG
Brad Pitt dan Ines de Ramon Pelesiran ke Pantai, Dunia Serasa Milik Berdua
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement