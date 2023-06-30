Anak Nathalie Holscher, Adzam Sakit Hingga Mulut Keluar Busa, Sakit Apa?

KINI Nathalie Holscher membagikan kabar kurang menyenangkan. Sang anak Adzam Adriansyah Sutisna dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami panas tinggi.

Hal ini diungkapkan Nathalie Holscher lewat Instagram Story-nya. Terlihat Nathalie tengah memeluk Adzam dari belakang.

Berusaha tegar melihat anak sakit, namun usaha mantan istri Sule itu gagal, air matanya pun tak terbendung lagi.

"Ya Allah hancur hati aku, baru pertama lihat anak panas tinggi di rumah," tulis Nathalie Holscher di Instagram Story-nya, Jumat (30/6/2023).

Saking suhu badannya panas tinggi, mulut Adzam sampai mengeluarkan busa.

"Tiba-tiba, mata naik ke atas, bibir keluar busa," ungkap Nathalie Holscher.

Perempuan 30 tahun itu langsung buru-buru membawa sang anak ke rumah sakit.

"Hancur hati ibu nak, nggak tahu rasanya tadi gimana," tambahnya.

