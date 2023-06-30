Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Anak Nathalie Holscher, Adzam Sakit Hingga Mulut Keluar Busa, Sakit Apa?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |16:08 WIB
Anak Nathalie Holscher, Adzam Sakit Hingga Mulut Keluar Busa, Sakit Apa?
Adzam sakit (Foto: inst)
A
A
A

KINI Nathalie Holscher membagikan kabar kurang menyenangkan. Sang anak Adzam Adriansyah Sutisna dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami panas tinggi.

Hal ini diungkapkan Nathalie Holscher lewat Instagram Story-nya. Terlihat Nathalie tengah memeluk Adzam dari belakang.

 Adzam

Berusaha tegar melihat anak sakit, namun usaha mantan istri Sule itu gagal, air matanya pun tak terbendung lagi.

"Ya Allah hancur hati aku, baru pertama lihat anak panas tinggi di rumah," tulis Nathalie Holscher di Instagram Story-nya, Jumat (30/6/2023).

Saking suhu badannya panas tinggi, mulut Adzam sampai mengeluarkan busa.

"Tiba-tiba, mata naik ke atas, bibir keluar busa," ungkap Nathalie Holscher.

 BACA JUGA:

Perempuan 30 tahun itu langsung buru-buru membawa sang anak ke rumah sakit.

"Hancur hati ibu nak, nggak tahu rasanya tadi gimana," tambahnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/612/3151530//viral_nathalie_holscher_ulti_netizen_yang_selalu_komentar_kasihan_ke_putranya_anak_gue_makannya_salmon-fGvL_large.jpg
Viral! Nathalie Holscher Ulti Netizen yang Selalu Komentar Kasihan ke Putranya: Anak Gue Makannya Salmon
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement