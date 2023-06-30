Bosan Makan Daging, Konsumsi 6 Buah yang Kaya Serat Ini Yuk!

BUAH yang mengandung banyak serat sangat baik untuk melancarkan pencernaan dan baik bagi kesehatan. Buah pun dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi sehingga baik dikonsumsi jika seseorang sedang diet.

Dengan konsumsi buah rutin, Anda dapat menjaga kondisi tubuh tetap fit dan prima. Apalagi usai kebanyakan makan daging, yang mengandung kolesterol, ada baiknya diimbangi dengan konsumsi berbagai buah kaya serat. Apa saja?

1. Buah Apel

Apel sangat baik dalam menjaga kesehatan pencernaan karena rendah kalori dan tinggi serat yang dapat menjaga pencernaan. Dengan kadungan serat yang tinggi ini rasa keyang akan tahan lebih lama. Selain itu, serat juga baik untuk menjaga kesehatan pencernaan.

Jika dibandingkan dengan jeruk, vitaman C pada apel lebih rendah. Namun, kandungan vitamin C dalam apel juga terbilang cukup tinggi. Konsumsi apel secara konsiten akan memberikan manfaat yang baik untuk tubuh. Sehingga apel bisa menurunkan berat badan secara efektif.

2. Blackberry

Jika dibandingan dengan buah lainnya, buah blackberry mengandung gula yang lebih rendah. Meskipun rasanya manis, namun ternyata dalam satu cangkir buah blackberry hanya mengandung 7 gram gula. Oleh karena itu, buah blackberry sangat baik untuk dikonsumsi saat diet dan baik untuk kesehatan.

Terdapat kandungan serat yang tinggi dalam buah blackberry yang dapat rasa kenyang lebih lama. Konsumsi buah blackberry secara rutin dalam satu bulan dapat membantu turunkan berat badan. Selain itu, buah berwarna kehitaman ini juga dapat menjaga gula darah dengan baik.

3. Buah Alpukat

Buah yang baik untuk dikonsumsi saat diet satu ini menjadi salah satu buah favorit banyak orang. Meskipun banyak anggapan buah alpukat kurang baik untuk dikonsumsi saat diet, namun nyatanya kandungan serat dalam alpukat cukup tinggi. Sehingga buah alpukat dapat melancarkan pencernaan yang ramah untuk diet.

Namun, perlu kalian ketahui bahwa terdapat kandungan kalori yang cukup tinggi pada alpukat. Sehingga konsumsinya perlu diperhatikan saat diet. Ketika diet, kalian dapat mengonsumsi alpukat baik dengan memakannya langsung atau menjadikannya jus. Ingat, hindari konsumsi alpukat dengan gula saat menjalani diet. Karena gula dapat menghambat proses diet.

4. Jeruk Bali

Kandungan kalori dalam jeruk bali terbilang rendah, dalam setengah buahnya hanya terdapat 37 kalori. Kandungan air dan seratnya juga sangat tinggi, keduanya dapat membuat rasa kenyang tahan lebih lama. Sheingga buah jeruk bali sangat baik dikonsumsi saat diet.

Kalian dapat mengonsumsi buah jeruk bali baik secara langsung maupun menjadikannya jus. Rasa buah jeruk bali adalah paduan anatara rasa asam dan rasa manis. Konsumsi buah jeruk bali akan sangat nikmat bila dikonsumsi di pagi hari.