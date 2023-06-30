Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Lemak Perut Meningkat Gara-Gara Kebanyakan Makan Daging, Coba Konsumsi 4 Jus Ini!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |07:48 WIB
Lemak Perut Meningkat Gara-Gara Kebanyakan Makan Daging, Coba Konsumsi 4 Jus Ini!
Sate kambing (Foto: Santap yogya)
SAAT perayaan Idul Adha, banyak orang kebanyakan makan daging. Akibatnya lemak perut pun meningkat, apalagi kurang olahraga.

Padahal guna mencapai berat badan ideal yang pas dan sehat ini tentu tak cukup jika hanya mengatur pola makan, tapi juga harus dikombinasikan bersama olahraga teratur dan diet sehat yang membutuhkan disiplin.

Dalam diet sehat, sebagaimana disebutkan konsultan nutrisi Rupali Datta, salah satunya bisa disokong dengan konsumsi beberapa minuman jus hijau (green juice) untuk bantu mengurangi dan menghilangkan lemak di perut. Menukil NDTV Health.

 jus bayam

1. Jus bayam dan kale: Kombinasi antara bayam yang membantu menurunkan berat badan karena rendah kalori dan tinggi serat, bersama kale yang juga mengandung serat dan punya kandungan air yang tinggi, ideal untuk bantu menurunkan berat badan.

2. Mentimun dan kiwi : Baik mentimun dan kiwi, keduanya sama-sama mengandung nutrisi yang baik. Mentimun terdiri dari sekitar 95 persen air dan sarat akan kandungan vitamin K. Sementara mentimun yang ringan dan dapat membantu menurunkan berat badan yang kelebihan. Tak hanya itu, kiwi juga kaya akan vitamin C dan merupakan buah terbaik untuk membangun kekebalan dan menjaga kesehatan tubuh. Jika digabungkan bersama, jus ini menjadi minuman detoks yang sehat untuk membakar lemak perut.

