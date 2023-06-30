Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kebanyakan Makan Daging Bisa Sebabkan Kanker Usus?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |01:19 WIB
Kebanyakan Makan Daging Bisa Sebabkan Kanker Usus?
Banyak makan daging (Foto: Traeger grills)
A
A
A

PERAYAAN Idul Adha, banyak orang berkurban. Nah, saat makan daging dalam perayaan Idul Adha, sebaiknya tidak berlebih-lebihan. Makan daging secukupnya saja. Apalagi terlalu banyak konsumsi daging merah juga kurang baik bagi kesehatan.

Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia, Prof. DR. dr. Aru Wisaksono Sudoyo, Sp.PD-KHOM, FINASIM, FACP mengatakan, banyak faktor risiko penyebab kanker usus besar. Salah satunya adalah daging merah. Hal itu karena daging merah yang dipanaskan dengan suhu tinggi bisa menjadi zat karsinogen.

 daging

Lalu apa benar kebanyakan daging bisa picu kanker?

"Daging merah kalau dipanaskan dengan suhu tinggi terutama di grill dapat mengubah sel yang memicu sel kanker," ujar Prof Aru Wisaksono Sudoyo dalam Webinar belum lama ini.

Prof Aru pun mengungkap, mitos di tengah masyarakat mengenai makan makanan yang dibakar bisa menyebabkan kanker. Menurut Prof Aru hal itu sebenarnya salah, dan perlu diluruskan.

"Bukan bakar-bakarannya yang bikin kanker, bukan gosongnya itu, tapi kalau yang dibakar itu daging merah. Kalau sate ayam, sate kulit ayam, ikan bakar, mau dibakar sampai gosong, sampai item itu nggak bikin kanker. Itemnya itu hanya karbon, tapi kalau daging merah kemungkinan (menyebabkan kanker)," paparnya.

 BACA JUGA:

Menurutnya gaya hidup kebarat-baratan membuat porsi makan jadi tidak teratur. Misalnya saja zaman dahulu makan daging 150 gram bisa untuk keluarga. Kalau sekarang steak daging ada yang ukurannya 250 gram hingga 500 gram. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah jumlah mengonsumsinya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/298/3146236//7_ide_kreatif_olahan_daging_sisa_kurban_yang_lezat_dan_tahan_lama-V1oI_large.jpg
7 Ide Kreatif Olahan Daging Sisa Kurban yang Lezat dan Tahan Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/298/3145747//daging-YRGB_large.jpeg
Bukan Daging Kambing, Ini 7 Makanan yang Bikin Kolesterol Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/298/3145540//jahe-d4C2_large.jpg
Cara Masak Daging Kurban Tanpa Bau Prengus, Pakai Rempah Ini Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/298/3145511//jantung-5Byr_large.jpg
Mitos Daging Kambing Tinggi Kolesterol, Ternyata Bagus untuk Kesehatan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/298/3144472//4_tips_aman_konsumsi_daging_saat_idul_adha_biar_gak_kolesterol-uw9b_large.jpg
4 Tips Aman Konsumsi Daging saat Idul Adha, Biar Gak Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/320/3140370//pasar-NiG9_large.jpg
Update Harga Pangan: Telur Makin Mahal, Cabai Turun Drastis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement