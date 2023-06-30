Apa Penyebab Perlengketan Usus seperti Dialami Mendiang Ayah Dimas Aditya?

APA penyebab perlengketan usus? Masyarakat banyak yang ingin tahu soal penyakit itu setelah kabar duka ayah Dimas Aditya beredar.

Ya, ayah Dimas Aditya, Benny Alimin, dikabarkan sempat sakit perlengketan usus. Tindakan operasi dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, namun kondisinya terus memburuk sampai akhirnya meninggal dunia.

Perlengketan usus adalah kondisi di mana pita jaringan seperti bekas luka terbentuk di dalam perut. Pita ini terbentuk antara dua atau lebih organ atau antara organ dan dinding perut.

"Normalnya, permukaan organ dan dinding perut itu tidak saling menempel," jelas laporan National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), dikutip Kamis (29/6/2023).

Menjadi pertanyaan sekarang, apa penyebab perlengketan usus?

Masih dari laporan NIDDK, penyebab perlengketan usus kebanyakan akibat operasi perut. Adhesi atau lengketan yang disebabkan oleh pembedahan lebih cenderung menyebabkan gejala dan komplikasi daripada akibat penyebab lain.

"Gejala dan komplikasi yang terjadi dapat dimulai kapan saja pasca operasi, bahkan bisa beberapa tahun setelah operasi," ungkap NIDDK.

