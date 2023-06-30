Madonna Sudah Boleh Pulang Usai Jalani Perawatan Intensif Akibat Infeksi Bakteri

PENYANYI legendaris Madonna sudah keluar dari rumah sakit. Kini ia berada di rumahnya dan merasa lebih baik setelah menjalani perawatan intensif.

Dikiutip dari BBC, manajernya mengatakan, Madonna menderita infeksi bakteri yang serius. Ia seharusnya tur dunia. Namun terpaksa harus ditunda.

Sebelumnya Madonna terpaksa dibawa ke ruang ICU karena kondisi kesehatannya yang memburuk.

Tak kunjung membaik, seperti dilansir dari Daily Mail, bahkan manajemen Madonna mulai melakukan rapat virtual lewat Zoom untuk membahas kemungkinan terburuk penyanyi papan atas tersebut.

Madonna sendiri dilarikan ke rumah sakit sejak Sabtu akhir pekan lalu. "Menyadari bahwa seseorang dalam perawatan intensif itu menakutkan. Sehingga ada banyak kekhawatiran, “ ujar sumber yang tidak disebutkan namanya tersebut.

